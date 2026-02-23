"¿Algún día se van a animar a sancionar a Peñarol como amerita?": vicepresidente de una SAD cargó contra los carboneros y dijo que es "reincidente al infinito" tras nuevos proyectiles en el Campeón del Siglo
"¿Hasta cuándo?" se preguntó el directivo, quien se manifestó tras lo ocurrido en el Campeón del Siglo
23 de febrero 2026 - 9:59hs
La foto que subió Javier Cabo, de la SAD de Racing
Javier Cabo, a la izquierda, de la SAD de Racing
Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol
Un directivo de una SAD del fútbol uruguayo cargó contra Peñarol luego de que este domingo nuevamente cayeran proyectiles desde la hinchada aurinegra al campo de juego del Estadio Campeón del Siglo en el partido ante Deportivo Maldonado.
Durante el primer tiempo cayeron botellas plásticas con líquido al arco del golero visitante, lo que llevó a que el juez Javier Feres detuviera el encuentro y hablara con los responsables de seguridad.
Tras el hecho, que ya se a repetido en el escenario mirasol a pesar de las sanciones económicas que recibe el club, el encuentro prosiguió y tuvo triunfo local por 2-1.
“Peñarol es reincidente al infinito”
A raíz del hecho, Javier Cabo, vicepresidente de Racing Club, se manifestó en las redes sociales y disparó contra Peñarol y contra el accionar de la AUF en estas situaciones.
Algún dia se van a animar a sancionar a Peñarol como amerita. Algún día se van a animar a suspenderle el partido. A otros equipos por mucho menos que esto, se los priva como mínimo de meses sin poder tener público local. Peñarol es reincidente al infinito. Hasta cuando ? pic.twitter.com/Dk8J6pCptw