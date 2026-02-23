Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

"¿Algún día se van a animar a sancionar a Peñarol como amerita?": vicepresidente de una SAD cargó contra los carboneros y dijo que es "reincidente al infinito" tras nuevos proyectiles en el Campeón del Siglo

"¿Hasta cuándo?" se preguntó el directivo, quien se manifestó tras lo ocurrido en el Campeón del Siglo

23 de febrero 2026 - 9:59hs
La foto que subió Javier Cabo, de la SAD de Racing

La foto que subió Javier Cabo, de la SAD de Racing

Javier Cabo, a la izquierda, de la SAD de Racing

Javier Cabo, a la izquierda, de la SAD de Racing

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

Un directivo de una SAD del fútbol uruguayo cargó contra Peñarol luego de que este domingo nuevamente cayeran proyectiles desde la hinchada aurinegra al campo de juego del Estadio Campeón del Siglo en el partido ante Deportivo Maldonado.

Durante el primer tiempo cayeron botellas plásticas con líquido al arco del golero visitante, lo que llevó a que el juez Javier Feres detuviera el encuentro y hablara con los responsables de seguridad.

20260222 Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (30)

Tras el hecho, que ya se a repetido en el escenario mirasol a pesar de las sanciones económicas que recibe el club, el encuentro prosiguió y tuvo triunfo local por 2-1.

“Peñarol es reincidente al infinito”

A raíz del hecho, Javier Cabo, vicepresidente de Racing Club, se manifestó en las redes sociales y disparó contra Peñarol y contra el accionar de la AUF en estas situaciones.

Javier Cabo, a la izquierda, de la SAD de Racing
Javier Cabo, a la izquierda, de la SAD de Racing

Javier Cabo, a la izquierda, de la SAD de Racing

“¿Algún día se van a animar a sancionar a Peñarol como amerita?”, pregúntó. “¿Algún día se van a animar a suspenderle el partido?”, agregó.

“A otros equipos por mucho menos que esto, se los priva como mínimo de meses sin poder tener público local”, comentó.

“Peñarol es reincidente al infinito. ¿Hasta cuándo?”, agregó en su cuenta de X.

Peñarol Deportivo Maldonado SAD

