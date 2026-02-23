Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / LIGA DE CAMPEONES

Federico Valverde se exige pese a los dolores para llegar a la revancha de Real Madrid vs Benfica por la Champions; mirá lo que le pasó

El uruguayo no está al cien por ciento, pero los técnicos esperan que el martes siga su mejoría

23 de febrero 2026 - 11:01hs
Fede Valverde ante la marca de Aimar Oroz 

Foto: AFP

Dean Huijsen, con una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, se mantiene al margen del grupo, ausente en la sesión del lunes en la ciudad deportiva del Real Madrid y a dos días del duelo europeo ante Benfica (miércoles 25, 17 horas), al que apura para llegar el uruguayo Fede Valverde, que se probó con molestias físicas.

Huijsen es seria para la vuelta del 'play-off' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones. No pudo participar en El Sadar, en la derrota liguera del Real Madrid ante Osasuna, por una leve lesión muscular en el gemelo derecho, que le mantiene fuera del equipo.

La previsión médica era una semana de baja para el central internacional español, que completa trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva, sin pisar césped, y trabajo de fisioterapia. No será hasta el martes, en vísperas del partido, cuando el cuerpo técnico tome la decisión para una demarcación en la que es baja por lesión el brasileño Éder Militao.

La situación de Federico Valverde

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, juntó a todos sus jugadores disponibles el lunes, tras la sesión de recuperación dominical de los titulares, pendiente de la evolución, además de Huijsen, de Fede Valverde.

El futbolista uruguayo fue sustituido a los 75 minutos en El Sadar por unas molestias musculares que invitaron a la precaución a Arbeloa, dada la importancia del encuentro de la Liga de Campeones ante el Benfica.

Tras tener descanso y tratamiento fisioterapéutico el domingo, Valverde comenzó a probarse el lunes.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, no está al cien por ciento, pero los técnicos esperan que el martes siga su mejoría y pueda iniciar el partido el miércoles. Hay optimismo sobre su participación.

Más ausencias en Real Madrid

Además de Huijsen y Militao, se ausentaron del entrenamiento los lesionados Jude Bellingham y Dani Ceballos, y la buena noticia la protagonizó el brasileño Rodrygo Goes. Completó todo el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, confirmando que ya está en condiciones físicas para regresar tras dejar atrás su lesión muscular. No podrá reaparecer, por sanción en la 'Champions League' y su regreso se perfila el próximo lunes 2 de febrero, en partido de LaLiga en el Santiago Bernabéu ante el Getafe.

Arbeloa sacó conclusiones del primer entrenamiento con todos los jugadores de los que dispone en una mañana que arrancó en el gimnasio, con trabajo de fuerza, y siguió sobre el césped con rondos, ejercicios de posesión y partidos en dimensiones reducidas.

Junto al regreso a la titularidad de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho y Antonio Rüdiger en el centro de la zaga, ambos suplentes por rotación en El Sadar, debe decidir si Huijsen no llega en buenas condiciones para ser titular, entre Raúl Asencio y David Alaba. En el resto del once todo apunta a la continuidad si Fede Valverde supera sus molestias físicas en los isquiotibiales.

EFE

