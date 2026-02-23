La decisión que tomó la UEFA con Prestianni, el argentino de Benfica que tuvo la polémica con Vinícius y que se conoció en la previa de la revancha por la Liga de Campeones

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinícius , el delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA y se perderá el miércoles el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, anunció este lunes la instancia europea.

El pasado martes, en el partido disputado en Lisboa, Vinícius acusó al joven delantero argentino de haberle llamado "mono" tras celebrar con un baile el único tanto del encuentro, por lo que la UEFA decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición europea", anunció el organismo.

Sin conocer aún las conclusiones de la investigación anunciada por la UEFA, su Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que fuera, en otras circunstancias, elegible" por presunta "conducta discriminatoria" del delantero argentino, anunció el organismo.

Esta medida cautelar no afectará a "cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la UEFA", precisó la instancia en su comunicado.

Si la UEFA encuentra culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinícius, la sanción mínima al delantero argentino será de 10 partidos de suspensión, según el reglamento del organismo europeo.

Prestianni, que discutió con Vinicius mientras se tapaba la boca con la camiseta, negó las acusaciones del brasileño y recibió el apoyo de su club, el Benfica.

Sin embargo, el delantero madridista Kylian Mbappé aseguró que el argentino "llamó mono cinco veces a Vinícius" y consideró que Prestianni "no merece jugar la Liga de Campeones".

El entrenador de Benfica, José Mourinho, que también está sancionado para el partido de vuelta tras haber sido expulsado en Lisboa, criticó de forma polémica a Vinícius al considerar que había provocado al público y a los jugadores por celebrar el único gol del partido con un baile.

También negó que Benfica sea un club racista porque su mayor ídolo, Eusébio, era negro.

El entrenador de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, declarado admirador de Mourinho, criticó esta defensa del que fuera técnico del club blanco de 2010 a 2013: "No podemos poner a la víctima como provocador, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista".

