Quién es Gianluca Prestianni, el jugador argentino que fue acusado de racismo por Vinícius Jr.

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Real Madrid consiguió una trascendente victoria por 1-0 en Lisboa contra Benfica por la ida del Repechaje de la Champions League este martes, pero la noticia que recorrió el mundo fue que se activó el protocolo, luego del gol de Vinícius Jr. , debido a una denuncia de racismo de este contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni, de 20 años.

El capitán de los merengues, el uruguayo Federico Valverde, calificó como "lamentable" lo sucedido con su compañero, al que supuestamente el argentino le dijo cinco veces mono, según relató a su vez Kylian Mbappé.

Prestianni a su vez, desmintió que esto haya ocurrido y Benfica lo apoyó en sus redes sociales.

Gianluca Prestianni es considerado una de las mayores promesas de la nueva generación del fútbol argentino.

Comenzó su carrera en las divisiones menores de Vélez Sarsfield, y con solo 16 años se transformó en el futbolista más joven en debutar oficialmente con la camiseta del club en 2022.

Ese mismo año, su aparición en Primera división generó interés en Europa.

Fue Real Madrid el que hizo una primera oferta formal, como hace habitualmente con los juveniles que prometen futuro. Luego lo hizo Barcelona y después, Fiorentina de Italia.

Un año después, en 2023, el técnico de la selección argentina sub 17 de entonces, Diego Placente, lo citó para jugar el Campeonato Sudamericano, pero no concurrió porque Ricardo Gareca, DT de Vélez Sarsfield en aquel momento, no lo permitió.

El camino de Prestianni en los de Liniers no estuvo exento de conflictos. En 2024, en medio de rumores sobre su salida, y según consignó entonces Infobae, se enfrentó a la barrabrava del club y denunció amenazas de muerte.

A principios de esa temportada, Benfica de Portugal, compró su ficha por 9 millones de euros.

A partir de allí, jugó en la selección argentina sub 20 y el Mundial 2025, en el que perdió la final contra Marruecos.

La polémica ante Real Madrid no fue la primera vez de Prestianni quien quedó envuelto en controversias tras la eliminación de México frente a Argentina en el Mundial sub 20.

A su vez, en noviembre pasado Lionel Scaloni lo citó para el combinado argentino mayor para el amistoso contra Angola e hizo su debut.