Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

Quién es Gianluca Prestianni, el jugador argentino que fue acusado de racismo por Vinícius Jr.

La historia del futbolista del cual Federico Valverde dijo que su actitud fue "lamentable"

18 de febrero 2026 - 14:04hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Foto: AFP

Real Madrid consiguió una trascendente victoria por 1-0 en Lisboa contra Benfica por la ida del Repechaje de la Champions League este martes, pero la noticia que recorrió el mundo fue que se activó el protocolo, luego del gol de Vinícius Jr., debido a una denuncia de racismo de este contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni, de 20 años.

Prestianni a su vez, desmintió que esto haya ocurrido y Benfica lo apoyó en sus redes sociales.

La historia de Prestianni en el fútbol

Gianluca Prestianni es considerado una de las mayores promesas de la nueva generación del fútbol argentino.

Nadia Pereira y Nahuel Herrera 
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para la próxima fecha y sobre todo, pensando en el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Darwin Núñez, Nahitan Nández y Ronald Araujo vieron el partido en un palco
SELECCIÓN URUGUAYA

La fuerte autocrítica de Nahitan Nández por la goleada recibida por Uruguay ante Estados Unidos, y la charla íntima con Darwin Núñez por no poder jugar con Al-Hilal

Comenzó su carrera en las divisiones menores de Vélez Sarsfield, y con solo 16 años se transformó en el futbolista más joven en debutar oficialmente con la camiseta del club en 2022.

Ese mismo año, su aparición en Primera división generó interés en Europa.

Fue Real Madrid el que hizo una primera oferta formal, como hace habitualmente con los juveniles que prometen futuro. Luego lo hizo Barcelona y después, Fiorentina de Italia.

Un año después, en 2023, el técnico de la selección argentina sub 17 de entonces, Diego Placente, lo citó para jugar el Campeonato Sudamericano, pero no concurrió porque Ricardo Gareca, DT de Vélez Sarsfield en aquel momento, no lo permitió.

El camino de Prestianni en los de Liniers no estuvo exento de conflictos. En 2024, en medio de rumores sobre su salida, y según consignó entonces Infobae, se enfrentó a la barrabrava del club y denunció amenazas de muerte.

A principios de esa temportada, Benfica de Portugal, compró su ficha por 9 millones de euros.

A partir de allí, jugó en la selección argentina sub 20 y el Mundial 2025, en el que perdió la final contra Marruecos.

La polémica ante Real Madrid no fue la primera vez de Prestianni quien quedó envuelto en controversias tras la eliminación de México frente a Argentina en el Mundial sub 20.

A su vez, en noviembre pasado Lionel Scaloni lo citó para el combinado argentino mayor para el amistoso contra Angola e hizo su debut.

Temas:

Vinícius Jr. real madrid Lisboa Benfica Federico Valverde racismo racismo en el deporte

Seguí leyendo

Las más leídas

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos