La lesión de Eduardo Darias en Peñarol que lo pone muy en duda para jugar ante Nacional el clásico del Torneo Apertura el 1° de marzo

Peñarol entrenó este miércoles por la mañana en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con buenas noticias para el técnico Diego Aguirre y pensando en Deportivo Maldonado, rival al que enfrentará el domingo a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Apertura.

Los carboneros vienen de perder feo ante Central Español, otro de los recientemente ascendidos, 2-1, no tanto por el resultado, sino más bien por el pésimo juego colectivo mostrado, con un Leonardo Fernández totalmente alejado de su nivel y que sigue siendo un futbolista al que el entrenador no saca nunca de la cancha.

Una de las buenas noticias para Diego Aguirre es que ya llegó Abel Hernández desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se sumó a las prácticas aunque fuera de la cancha.

La otra buena para el DT carbonero es que Nahuel Herrera está repuesto y pronto para estar al menos entre los convocados contra Deportivo Maldonado y con el clásico ante Nacional entre ceja y ceja, ya que se juega en la cuarta fecha en el Gran Parque Central con público tricolor.

Darias está desgarrado

Peñarol continuó entrenando en horario simple este miércoles.

La noticia a la que accedió Referí de parte de una fuente del club, es que Eduardo Darias -quien ya no estuvo en el encuentro contra Central Español- tampoco estará ante Deportivo Maldonado e incluso es duda para el clásico ante Nacional.

Luego de ocho meses sin jugar, volvió algunos minutos en el debut contra Montevideo City Torque en el 3-1 por el Torneo Apertura, y lo hizo de muy buena manera.

Pero lamentablemente para él y el club, sintió el esfuerzo y sufrió un pequeño desgarro en el aductor del cual se está recuperando.

Se trata de una baja de peso para un equipo que, como Peñarol, ha mostrado grandes altibajos en todas sus líneas, pero sobre todo, en el medio y atrás.