La lesión de Eduardo Darias en Peñarol que lo pone muy en duda para jugar ante Nacional el clásico del Torneo Apertura el 1° de marzo

El futbolista es uno de los elegidos para el técnico Diego Aguirre, pero en la sanidad no saben si podrá llegar al partido más importante

18 de febrero 2026 - 17:31hs
FOTO: I. Guimaraens

Peñarol entrenó este miércoles por la mañana en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con buenas noticias para el técnico Diego Aguirre y pensando en Deportivo Maldonado, rival al que enfrentará el domingo a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Apertura.

Darias está desgarrado

Peñarol continuó entrenando en horario simple este miércoles.

La noticia a la que accedió Referí de parte de una fuente del club, es que Eduardo Darias -quien ya no estuvo en el encuentro contra Central Español- tampoco estará ante Deportivo Maldonado e incluso es duda para el clásico ante Nacional.

Luego de ocho meses sin jugar, volvió algunos minutos en el debut contra Montevideo City Torque en el 3-1 por el Torneo Apertura, y lo hizo de muy buena manera.

Pero lamentablemente para él y el club, sintió el esfuerzo y sufrió un pequeño desgarro en el aductor del cual se está recuperando.

Se trata de una baja de peso para un equipo que, como Peñarol, ha mostrado grandes altibajos en todas sus líneas, pero sobre todo, en el medio y atrás.

