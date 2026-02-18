Juventud de Las Piedras jugará ahora por la fase 2 de la Copa Libertadores de América luego de haber dejado por el camino en la fase anterior, y de manera épica, a Universidad Católica de Ecuador ganándole en la altura y luego en la definición por penales.
Juventud de Las Piedras vs Guaraní: día, hora y dónde ver a los pedrenses en la Copa Libertadores
Juventud de Las Piedras juega por la fase 2 de la Copa Libertadores de América en un partido en el que intentará pegar primero: mirá día, hora y por dónde verlo