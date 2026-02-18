Juventud de Las Piedras vs Guaraní: día, hora y dónde ver a los pedrenses en la Copa Libertadores

Juventud Foto: Rodrigo Buendía/AFP

Juventud de Las Piedras jugará ahora por la fase 2 de la Copa Libertadores de América luego de haber dejado por el camino en la fase anterior, y de manera épica, a Universidad Católica de Ecuador ganándole en la altura y luego en la definición por penales.

Los pedrenses serán locales y enfrentarán a un rival importante, aunque cambiarán el escenario, ya que a diferencia de la llave anterior, no jugarán en el Estadio Centenario.

¿Cuándo juega Juventud de Las Piedras vs Guaraní por Copa Libertadores? Ahora se vendrá el encuentro por la fase 2 del equipo uruguayo en la Copa Libertadores.

Juventud de Las Piedras jugará jueves 19 de febrero a la hora 19 contra Guaraní en el Parque Viera.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.