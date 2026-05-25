Los tres retornos que apronta Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores

Peñarol comenzó este lunes, en horas de la mañana en Los Aromos, la preparación para el trascendente partido que tendrá este miércoles en el cierre del grupo E de la Copa Libertadores.

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El aurinegro enfrentará a Independiente Santa Fe a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo.

Sin chance de alcanzar los octavos de final, el equipo de Diego Aguirre buscará un triunfo que lo haga subir al tercer puesto y que lo deposite, para la segunda mitad del año, en 16avos de final de Copa Sudamericana .

Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto , se juega la chance de pasar a octavos para lo cual necesita ganar y que Platense pierda al mismo tiempo contra Corinthians, en San Pablo.

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Si empatan, el tercero será Santa Fe y Peñarol quedará eliminado.

Aguirre prepara tres importantes retornos para el partido.

En el lateral derecho estará Franco Escobar, que el domingo fue suplente contra Defensor Sporting y no entró.

En la zaga retornará Lucas Ferreira que contra Corinthians, el jueves pasado por Copa Libertadores, estuvo suspendido tras acumular tres tarjetas amarillas.

En el lateral izquierdo volverá Maximiliano Olivera que este domingo estuvo suspendido por su expulsión contra Liverpool.

Están lesionados y descartados para este partido los zagueros Facundo Álvez (operado en la cadera), Nahuel Herrera (operado del hombro), Roberto Fernández (lesión muscular), Brandon Álvarez y Franco González (lesión muscular).

Aguirre espera contar con Fernández si es que el martes, en el entrenamiento de la tarde, supera las exigencias físicas.

El probable equipo de Peñarol formaría con Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eduardo Darias; Luis Angulo, Diego Laxalt, Gastón Togni; Matías Arezo.

El domingo, en el triunfo 2-0 ante Defensor Sporting Aguirre dio descanso a Lemos, Leandro Umpiérrez y Arezo, aunque los tres entraron en el segundo tiempo con buenos rendimientos.

También recuperó a Eric Remedi (fue titular) y Javier Cabrera, quien volvió tras ocho meses y medio a las canchas.