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El emotivo mensaje que Federico Valverde le dedicó a Álvaro Arbeloa en su despedida de Real Madrid

Mirá las emotivas palabras que Federico Valverde le dedicó al técnico saliente de Real Madrid, Álvaro Arbeloa

25 de mayo de 2026 16:11 hs
Federico Valverde

Federico Valverde

FOTO: AFP

El capitán de Real Madrid, Federico Valverde, despidió este lunes al entrenador saliente del club, Álvaro Arbeloa.

Con un mensaje publicado en una historia de su cuenta de Instagram, Valverde escribió: "Míster, qué placer haber coincidido. Gracias por la confianza y dedicación durante este corto pero intenso tiempo. Les deseo lo mejor, a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias".

Acompañó el texto con un corazón color blanco y dos manos saludando.

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El 12 de enero de 2026, Arbeloa se hizo cargo del primer equipo de los merengues, en lugar de Xabi Alonso, con quien el club no encontró los resultados deseados, incluida una derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España.

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Sin embargo, el club no pudo ganar ningún torneo. Perdió en octavos de final de Copa del Rey con Albacete, cayó en cuartos de final de la UEFA Champions League ante Bayern Múnich y fue segundo en LaLiga de España a ocho puntos del campeón Barcelona.

Apenas se hizo cargo del primer equipo de Real Madrid, Arbeloa elogió a Valverde por todo lo alto: “La suerte que tengo con Fede es que de golero también lo haría bien. Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo podría hacer bien en cualquier sitio”.

“Es una extensión mía en el terreno de juego, un capitán, uno de los líderes, representa muy bien todo lo que tiene un jugador del Real Madrid. Su compromiso, con molestias sigue jugando y estoy orgulloso de su nivel y de todo lo que aporta", dijo cuando Valverde le aseguró a Real Madrid su pase a octavos de Champions, con una gran actuación ante Benfica.

Cuando le hizo tres goles a Manchester City por la Champions, dijo: "Creo que es un jugador que representa lo que es el Real Madrid a la perfección, que es uno de los líderes y lo va a ser durante mucho tiempo, que la afición si se ve reflejado en alguien es en Fede Valverde".

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