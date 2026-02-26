"Es una extensión mía en el terreno de juego, un capitán, uno de los líderes": los elogios de Arbeloa a Federico Valverde y lo que dijo de sus molestias físicas

Fede Valverde durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Benfica

Álvaro Arbeloa , técnico del Real Madrid, celebró el nivel del uruguayo Federico Valverde , asistente en los dos goles del Real Madrid en el partido ante Benfica (2-1), en el que los merengues aseguraron su pase a octavos de final de la Liga de Campeones.

"Le he dicho que quiero los goles de Ancelotti y asistencias. Por pedir que no quede. Me está demostrando el nivel y la importancia que tiene como jugador”, dio el DT en el comienzo de sus elogios al “Halcón”.

“Es una extensión mía en el terreno de juego, un capitán, uno de los líderes, representa muy bien todo lo que tiene un jugador del Real Madrid . Su compromiso, con molestias sigue jugando y estoy orgulloso de su nivel y de todo lo que aporta", resaltó Arbeloa.

MADRID, 25/02/2026.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde (i) pelea un balón con Andreas Schjelderup, del Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este m

Arbeloa celebró que el gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica, que sentenció el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, lo marcara el brasileño Vinícius Junior , afirmó que "se lo merece" y resaltó su papel "más importante" sin Kylian Mbappé.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (R) jumps for the ball over SL Benfica's Swedish defender #26 Samuel Dahl during the UEFA Champions League knockout round play-off second leg football match between Real Madrid CF and SL Benfica at Federico Valverde de Real Madrid ante Samuel Dahl de Benfica por la Champions League FOTO: AFP

"Alegría por el gran gol que ha hecho, se lo merece por el estado de forma en el que está y lo bien que está jugando. Sin Mbappé es todavía más importante y estoy muy feliz por él. Se lo merece", dijo en rueda de prensa.

Arbeloa puso en valor la clasificación y un nuevo triunfo ante el Benfica, el segundo en la eliminatoria, con las bajas que sufría. "Sin Mbappé, Bellingham, Militao y Rodrygo, con estas bajas de jugadores importantísimos, es importante ganar el partido de hoy y pasar la eliminatoria venciendo los dos encuentros. Refuerza mucho al grupo", destacó.

Bromeó sobre la imagen de la primera parte a la segunda, reconociendo que aún hay mucho margen de mejora en su equipo.

"Igual mis charlas del descanso son mejores que la del prepartido. En la ida hicimos una grandísima primera parte, el Benfica hoy nos ha apretado muchísimo, hemos tenido fortuna de empatar pronto y ha sido una pena el gol anulado. Pero hemos ido de menos a más. Arreglamos las cosas en la segunda parte y eso es buena noticia", valoró.

MADRID, 25/02/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (d) lucha con Fredrik Aursnes, del Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este m El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League FOTO: EFE

"Tenemos margen de mejora en una idea colectiva y global que nos ayude a atacar mejor y estar más organizados, tener más fluidez en el juego y jugar casi con los ojos cerrados. Soy muy optimista. Espero ser capaz de hacerles mejorar", añadió.

Por último, valoró la dificultad que tendría regresar a Portugal para medirse a Sporting y la opción de repetir otro enfrentamiento con el Manchester City, los dos posibles rivales de octavos.

"El objetivo era estar en el bombo. Ver al City se ha acostumbrado tras seis años seguidos, seguro que nos vuelve a tocar, pero da igual porque será una eliminatoria complicadísima con la vuelta fuera de casa", sentenció.

Con base en EFE