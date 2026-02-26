La inseguridad volvió a ubicarse como el principal problema para los uruguayos en 2025, según última encuesta de Equipos

Archivo. Corte de ruta en la Interbalnearia en junio de 2018 en reclamos por la inseguridad

La inseguridad volvió a ubicarse en 2025 como el principal problema del país para los uruguayos , de acuerdo con el promedio anual de las encuestas realizadas por Equipos Consultores . Casi la mitad de la población la mencionó entre los dos temas más preocupantes de Uruguay, según el último relevamiento de la encuestadora divulgado este miércoles en Subrayado (Canal 10).

El análisis del conjunto de las mediciones de 2025 muestra que la “inseguridad” encabezó las menciones , consolidando una tendencia que se mantiene desde hace más de una década . Con la única excepción coyuntural de la pandemia, el tema lideró las preocupaciones ciudadanas durante los últimos diez años.

El nivel registrado en 2025 fue exactamente igual al de 2015 , al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y resultó algo superior al observado en 2020, primer año de la administración de Luis Lacalle Pou.

ROBOS PIRAÑA EN EL CENTRO Por segunda noche consecutiva robaron farmacia ubicada sobre 18 de Julio: nuevamente se llevaron perfumes

PARAGUAY "Los voy a mandar a matar a todos": las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad

Según el informe, las referencias a la seguridad suelen incrementarse en los años electorales y descender en el primer año de gestión de los gobiernos.

1 (1)

Problemas económicos y sociales en segundo lugar

En un segundo escalón se ubicaron dos problemas económicos: el “desempleo” y la “situación económica”. El primero se mantuvo como la segunda preocupación durante la mayor parte de la década, mientras que el segundo ocupó generalmente el tercer lugar.

Las principales oscilaciones en las dimensiones económicas estuvieron asociadas al contexto de pandemia, cuando el coronavirus concentró buena parte de la preocupación nacional durante el gobierno de Lacalle Pou.

En un tercer nivel aparecieron temas sociales como la “educación”, los “problemas sociales” y la “droga”. Más abajo se mencionaron la “actitud de la gente” y la “salud”. También surgieron referencias a la dimensión política, con menciones a “el gobierno” o, en términos más generales, a “los políticos / la política” como un problema en sí mismo.

En los últimos cinco años, dos temas mostraron un crecimiento sostenido: las menciones a la “droga” y a los “problemas sociales”, que tradicionalmente eran respuestas marginales, alcanzaron niveles cercanos al 10% de las menciones.

Cambios y continuidades en la última década

Si bien el informe señala una estructura relativamente estable en las percepciones ciudadanas sobre los problemas del país, también advierte cambios atendibles tanto en la magnitud de algunos temas como en la consolidación de otros que antes tenían menor peso.

La serie histórica evidencia que, aunque la inseguridad mantiene el liderazgo, las preocupaciones económicas y sociales fluctúan según el contexto, en particular frente a coyunturas excepcionales como la crisis sanitaria.

image

Ficha técnica

El informe se elaboró en base al Sistema Regular de medición de opinión pública de Equipos Consultores. Los datos de 2025 corresponden a encuestas realizadas en febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre.

Los resultados presentan promedios anuales que combinan encuestas presenciales (cara a cara) y telefónicas realizadas a través de telefonía celular.

El universo de estudio en las encuestas presenciales incluyó a personas de 18 años y más residentes en el país. La muestra fue estratificada, probabilística y multietápica de hogares, con cuotas de sexo y edad para la selección final del entrevistado.

En el caso de las entrevistas por telefonía celular, se utilizó una muestra probabilística mediante sistema RDD, también con cuotas de sexo y edad.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes, entre ellos medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos.

Las preguntas aplicadas fueron: “¿Cuál diría que es el principal problema del país?” y “¿Y en segundo lugar?”.