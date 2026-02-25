Prohibición de cuidacoches: Colonia derogó norma que los regulaba y comenzará a penalizar la actividad

La Junta Departamental de Colonia derogó este lunes una ordenanza de mayo de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches en el departamento y generó, en los hechos, una prohibición de la actividad.

Tal como informó en primera instancia La Diaria y confirmó El Observador, el proyecto fue aprobado únicamente con los votos del Partido Nacional. El Frente Amplio se opuso y el único edil colorado no estaba en sala al momento de votar.

El edil blanco que impulsó la iniciativa, Julio Basanta, dijo a El Observador que esta ordenanza era “ilegítima” porque “atribuía la seguridad y la vigilancia de los vehículos a los cuidacoches ”. “Eso corresponde al Ministerio del Interior, no a la intendencia”, declaró.

La ordenanza creó, además, un registro de los cuidacoches, que actualmente integraban 21 personas y "asignaba la cuadra o acera que correspondía al cuidador".

Para Basanta esta norma entraba en colisión con el artículo 361 del Código Penal, que sanciona “las faltas contra la moral y las buenas costumbres”.

En el tercer inciso de esta norma se sanciona con entre siete días y 30 días de trabajo comunitario a las personas que incurran en “solicitud abusiva con acoso o coacción”, que amplia a quienes “solicitaren dinero o cualquier otro bien mediante actitudes coactivas o de acoso u obstaculizando o impidiendo de manera intencional el libre tránsito de personas a pie o en vehículo, por los espacios públicos”.

Para Basanta los cuidacoches “no trabajan ni hacen un servicio”, sino que ejercen “mendicidad activa”: “Realizan acciones (legales o no) para obtener dinero. El 90% (de los conductores) les dan dinero para que no les rayen el auto”.

“Consideramos que es mejor terminar con este problema generado por los cuidacoches antes que se extienda a todo el departamento y entre en prácticas más peligrosas y repudiables, como existe en Montevideo y otras ciudades del país. En tanto, la prohibición general de esta actividad, despeja las dudas sobre la actividad de tales sujetos en la vía pública y otorga certeza al control y vigilancia de los espacios públicos”, reza el proyecto en su exposición de motivos.

Críticas del FA y los cuidacoches

La coordinadora de la bancada frenteamplista Mónica Rivero criticó la propuesta nacionalista porque genera “un vacío” legal: “Ellos no van a dejar de estar ahí”, pero ahora sin registro ni norma que los ampare.

Rivero lamentó que los blancos se basaron “en expresiones extremistas de situaciones que han pasado en otros lugares”, aunque reconoció que en Colonia del Sacramento “ha habido inconvenientes, disturbios entre ellos (cuidacoches)”.

“Hay que dar otros elementos: contralor, educación, para que las cosas mejoren. Por ejemplo, ellos tienen que tener una identificación y en la actualidad no se cumple. Ellos van a seguir estando porque es su forma de sustento. Hay muchos elementos para aportar a esta ordenanza, que en definitiva entendemos que estaba obsoleta. Habría que haberle hecho algún tipo de modificación y no simplemente derogarla”, cuestionó.

Por su parte, desde la Asociación de Cuidacoches del Uruguay lamentaron la noticia y estimaron que se trata del primer departamento en penalizar a los cuidacoches.

“¿Hasta qué punto es legal? Le estás quitando un derecho a la gente. En Colonia se perdieron muchos puestos de trabajo y el trabajo del cuidacoche es gente que no consigue laburo, no les queda otra”, declaró Miguel Álvarez, secretario de la asociación.

Álvarez aseguró que el trabajo del cuidacoche “no es mendigar, sino brindar un servicio”.

“Es riesgoso y sabemos bien que a los autos se los llevan y los rompen. Yo estoy ahora haciendo Teatro de Verano, ¿sabés cuántos autos rompen cuando no estamos? No es mendicidad, mendicidad es pararte en la puerta de un almacén y pedir una moneda”, dijo, y pronosticó que el tema no concluirá con la nueva normativa: “Esta novela va a seguir, porque van a seguir cuidando coches y todos los días van a tener que llevar gente a la comisaría”.