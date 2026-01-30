Dólar
/ Nacional / VIDEO

Violencia en Paysandú: menores agredieron y robaron a un cuidacoches que vecinos definen como "amable" y "respetuoso"

La Jefatura de Policía de Paysandú resolvió actuar de oficio y dispuso que un equipo de Policía Comunitaria trabaje para identificar a los menores

30 de enero 2026 - 12:37hs
Captura de pantalla 2026-01-30 123253

Un episodio de violencia ocurrido en las inmediaciones del estadio Parque Artigas, en la ciudad de Paysandú, que involucró a un grupo de niños y a un cuidacoches, quedó registrado en video y generó indignación en las últimas horas tras su difusión en redes sociales.

Las imágenes, compartidas por la cuenta Zona Roja en Facebook, muestran cómo la situación comienza con dos menores que rodean y dialogan con un hombre mayor, que se encontraba sentado en un banco, apoyado contra un muro. Minutos después se suman tres jóvenes más: dos por el lado izquierdo y uno por el derecho.

Embed

En determinado momento, uno de los niños le arroja un objeto para provocarlo o distraerlo. Luego, los cuatro que estaban del mismo lado se alejan, y el mismo menor vuelve a agredirlo: lo invita a pelear, adopta una postura de guardia y le lanza otra piedra, esta vez con mayor fuerza.

El cuidacoches casi no reacciona, pero segundos después el joven que se había quedado del otro lado le roba una de sus pertenencias, presumiblemente dinero, y se da a la fuga. Tras el hurto, el hombre —con notorias dificultades para caminar— se pone de pie y amaga con perseguirlo.

Según consignó Telemundo (Canal 12), el cuidacoches se llama Walter y durante muchos años trabajó en el rubro lechero. Vecinos de la zona lo describieron como una persona “respetuosa” y “amable”, que desde hace tiempo atraviesa problemas de salud.

De acuerdo a los testimonios recogidos, este tipo de agresiones no serían un hecho aislado, ya que señalaron que los niños se aprovechan de su estado de salud para agredirlo y robarle dinero desde hace un tiempo.

Tras la difusión del video, la Jefatura de Policía de Paysandú resolvió actuar de oficio y dispuso que un equipo de Policía Comunitaria trabaje para identificar a los menores involucrados y localizar a los adultos responsables.

