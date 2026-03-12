Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Así se juega la sexta fecha del Torneo Apertura, que comienza este viernes con un duelo crucial; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

El Torneo Apertura tiene seis equipos compartiendo la primera posición con 10 unidades

12 de marzo 2026 - 12:52hs
20250223 Pelota de fútbol, Penalty. Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens
Foto: Inés Guimaraens

La sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se juega este fin de semana, con partidos que irán desde el día viernes al lunes, en un certamen que tiene seis equipos compartiendo la primera posición con 10 unidades.

La etapa la abrirán este viernes a las 20:00 horas Nacional vs Wanderers, partido crucial para los tricolores que tienen a su entrenador Jadson Viera en la cuerda floja tras los malos resultados de las últimas dos presentaciones y que buscará cambiar la pisada en el Gran Parque Central.

Peñarol, por su parte, jugará el sábado en el Estadio Centenario, de visitante ante Albion a la hora 20:30.

Los seis líderes del Apertura son Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español y Liverpool.

La AUF aplazó el partido entre Tacuarembó y La Luz, que iba a jugarse en el Goyenola. (Archivo)
SEGUNDA

Así se jugará la primera fecha de la Segunda División Profesional, que empezó con polémica por un partido aplazado: días, horas y canchas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

El fuerte comentario de Ignacio Ruglio por la fijación de los árbitros VAR para la sexta fecha del Torneo Apertura: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó"

El sábado también jugarán Cerro - Progreso y Boston River - Racing, el domingo lo harán Central Español - Cerro Largo y Deportivo Maldonado - Defensor Sporting, y el lunes cerrarán Danubio - Juventud y Liverpool - Montevideo City Torque.

Así se juega la sexta fecha del Torneo Apertura:

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes Cuarto árbitro VAR
Viernes 13 de marzo 20:00 Nacional-Wanderers Gran Parque Central Leandro Lasso Martín Soppi y Marcos Rosamen Felipe Vikonis

Diego Dunajec y Santiago Fernández
Sábado 14 10:00 Cerro-Progreso Tróccoli Javier Burgos Nicolás Tarán y Ernesto Hertwig Kevin Fontes

Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui
Sábado 14 17:00 Boston River-Racing Campeones Olímpicos Andrés Martínez Andrés Nievas y Pablo Alvez Lucas Andrade

Diego Riveiro y Jonhatan Fuentes
Sábado 14 20:30 Albion-Peñarol Centenario Bruno Sacarelo Pablo Llarena y Daiana Fernández Augusto Olmos

Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Domingo 15 10:00 Central Español-Cerro Largo Palermo Javier Feres Agustín Berisso y Julián Pérez Juan Cianni

Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez
Domingo 15 17:00 D. Maldonado-Defensor sp. Campus de Maldonado Leodan González Héctor Bergalo y Juan Álvarez Jonathan De León

Jonhatan Fuentes y Marcelo Alonso
Lunes 16 17:00 Danubio-Juventud Jardines

Andrés Matonte

Horacio Ferreiro y Alberto Piriz

Santiago Motta

Andrés Cunha y Diego Dunajec
Lunes 16 20:00 Liverpool-M. C. Torque Parque Viera Mathías De Armas Carlos Barreiro y Franco Mieres Daniel Rodríguez

Antonio García y Federico Piccardo

Torneo Apertura Nacional Wanderers

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid 3-0 Manchester City: con un partido histórico, Federico Valverde anotó los tres golazos ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

El festejo familiar de Federico Valverde tras sus tres goles al City
URUGUAYOS

"Nosotros sabemos todo": el emocionante mensaje de Mina Bonino tras la brillante actuación de Federico Valverde en Real Madrid y el festejo familiar del uruguayo

Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF
ENTREVISTA

Eduardo Ache, sobre los derechos de TV, a Referí: "En este tema, la tranquilidad que tiene la AUF es la ecuanimidad del presidente Orsi"

