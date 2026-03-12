Así se juega la sexta fecha del Torneo Apertura, que comienza este viernes con un duelo crucial; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

Foto: Inés Guimaraens

La sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se juega este fin de semana, con partidos que irán desde el día viernes al lunes, en un certamen que tiene seis equipos compartiendo la primera posición con 10 unidades.

La etapa la abrirán este viernes a las 20:00 horas Nacional vs Wanderers, partido crucial para los tricolores que tienen a su entrenador Jadson Viera en la cuerda floja tras los malos resultados de las últimas dos presentaciones y que buscará cambiar la pisada en el Gran Parque Central.

Peñarol, por su parte, jugará el sábado en el Estadio Centenario, de visitante ante Albion a la hora 20:30.

Embed Los seis líderes del Apertura son Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español y Liverpool.

El sábado también jugarán Cerro - Progreso y Boston River - Racing, el domingo lo harán Central Español - Cerro Largo y Deportivo Maldonado - Defensor Sporting, y el lunes cerrarán Danubio - Juventud y Liverpool - Montevideo City Torque. Así se juega la sexta fecha del Torneo Apertura: Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes Cuarto árbitro VAR Viernes 13 de marzo 20:00 Nacional-Wanderers Gran Parque Central Leandro Lasso Martín Soppi y Marcos Rosamen Felipe Vikonis Diego Dunajec y Santiago Fernández Sábado 14 10:00 Cerro-Progreso Tróccoli Javier Burgos Nicolás Tarán y Ernesto Hertwig Kevin Fontes Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui Sábado 14 17:00 Boston River-Racing Campeones Olímpicos Andrés Martínez Andrés Nievas y Pablo Alvez Lucas Andrade Diego Riveiro y Jonhatan Fuentes Sábado 14 20:30 Albion-Peñarol Centenario Bruno Sacarelo Pablo Llarena y Daiana Fernández Augusto Olmos Christian Ferreyra y Richard Trinidad Domingo 15 10:00 Central Español-Cerro Largo Palermo Javier Feres Agustín Berisso y Julián Pérez Juan Cianni Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez Domingo 15 17:00 D. Maldonado-Defensor sp. Campus de Maldonado Leodan González Héctor Bergalo y Juan Álvarez Jonathan De León Jonhatan Fuentes y Marcelo Alonso Lunes 16 17:00 Danubio-Juventud Jardines Andrés Matonte Horacio Ferreiro y Alberto Piriz Santiago Motta Andrés Cunha y Diego Dunajec Lunes 16 20:00 Liverpool-M. C. Torque Parque Viera Mathías De Armas Carlos Barreiro y Franco Mieres Daniel Rodríguez Antonio García y Federico Piccardo