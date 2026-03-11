Albion fijó precios accesibles a los hinchas y socios de Peñarol para el partido del sábado por el Torneo Apertura

Mientras Peñarol retornará este miércoles a las prácticas en horas de la tarde en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, su rival del sábado por la sexta fecha del Torneo Apertura, Albion, fijó los precios para dicho compromiso.

Albion pretendía jugar contra el equipo de Diego Aguirre en el Estadio Koster de Mercedes.

Sin embargo, como informó la pasada semana Referí, fijó el Estadio Centenario.

El encuentro se disputará desde la hora 20.30.

Los precios que fijó Albion ante Peñarol

Albion dio a conocer este miércoles los precios para el partido ante Peñarol del próximo sábado en el Estadio Centenario.

Los mismos son los siguientes:

Tribuna Ámsterdam: preventa socios $ 284, socios a partir del viernes 13 $ 350, preventa generales $ 405 y generales a partir del viernes 13 $ 500.

Tribuna Olímpica: preventa socios $ 405, socios a partir del viernes 13 $ 500, preventa generales $ 527. generales a partir del viernes 13 $ 650

Tribuna América: socios de Peñarol $ 850 y generales $ 1.000.

Las entradas están en venta a través de Auftickets.

Los menores hasta 10 años inclusive ingresarán gratis.