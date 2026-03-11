Dólar
APERTURA

Albion fijó precios accesibles a los hinchas y socios de Peñarol para el partido del sábado por el Torneo Apertura

El encuentro se jugará en el Estadio Centenario a la hora 20.30

11 de marzo 2026 - 13:15hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Enzo Santos/Focouy

Mientras Peñarol retornará este miércoles a las prácticas en horas de la tarde en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, su rival del sábado por la sexta fecha del Torneo Apertura, Albion, fijó los precios para dicho compromiso.

Albion pretendía jugar contra el equipo de Diego Aguirre en el Estadio Koster de Mercedes.

El encuentro se disputará desde la hora 20.30.

Diego Aguirre
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
FÚTBOL

Tras un mes sin jugar y mientras se prepara para volver a jugar el 27 con la selección uruguaya, Darwin Núñez anotó un golazo en la práctica de Al-Hilal; mirá el video

Los precios que fijó Albion ante Peñarol

Albion dio a conocer este miércoles los precios para el partido ante Peñarol del próximo sábado en el Estadio Centenario.

Los mismos son los siguientes:

Tribuna Ámsterdam: preventa socios $ 284, socios a partir del viernes 13 $ 350, preventa generales $ 405 y generales a partir del viernes 13 $ 500.

Tribuna Olímpica: preventa socios $ 405, socios a partir del viernes 13 $ 500, preventa generales $ 527. generales a partir del viernes 13 $ 650

Tribuna América: socios de Peñarol $ 850 y generales $ 1.000.

Las entradas están en venta a través de Auftickets.

Los menores hasta 10 años inclusive ingresarán gratis.

