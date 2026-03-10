Fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia: AUF y Tenfield celebran el resultado del primer estudio del contrato de los derechos de TV

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se expidió este martes sobre el fondo del fallo que había adelantado el 26 de febrero en el que sugería adoptar medidas preventivas contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el marco de la denuncia presentada semanas atrás por presuntas prácticas anticompetitivas vinculadas al pliego de licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029 .

Según información a la que pudo acceder Referí, con fuentes de AUF y de la empresa Tenfield , las dos partes consideran que fueron beneficiadas con la decisión del órgano del MEC.

1. Disponer en esta instancia con carácter preventivo, al amparo de lo previsto en el artículo 1º, artículo 2º inciso primero, artículo 4º, artículo 13 inciso primero y artículo 26 literal A) de la Ley N.° 18.159, que la fase integrativa y su ejecución por parte de los agentes económicos (licenciatarios y sublicenciatarios) que participen en la comercialización y distribución de los contenidos audiovisuales, se ajuste a las siguientes instrucciones particulares, sin perjuicio de ulterioridades:

a. que, en el diseño e implementación de sus estrategias comerciales vinculadas a la distribución de contenidos audiovisuales y servicios de telecomunicaciones, se abstengan de implementar mecanismos de ventas atadas, empaquetamientos o esquemas de fijación de precios con finalidad excluyente que puedan tener por objeto o efecto restringir, limitar o distorsionar la competencia en los mercados involucrados.

b. que en el diseño e implementación de sus estrategias comerciales se atiendan las disposiciones de la ley N.° 18.159 y particularmente lo previsto en su artículo 1° (primero), 2° (segundo), 3° (tercero); y particularmente los mandatos prohibitivos consagrados en los artículos 4° (cuarto) y 4° bis (cuarto bis).

2. Hacer saber que lo dispuesto en la presente se adopta sin perjuicio de las facultades de investigación y sanción conferidas a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia por la referida ley, las cuales podrán ser ejercidas en caso de verificarse conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia.

3. Determinar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, y su publicación en la página web institucional.

4. Notifíquese a denunciante y denunciada, sublicenciatarios ya identificados en el proceso. Así como a licenciatarios y

5. Pásese al Área de Administración a sus efectos y notifíquese asimismo de la presente Resolución al denunciante y denunciado".

De acuerdo a consultas realizadas por Referí, por un lado entienden que esta decisión restringe a los licenciatarios, en este caso las empresas que firmaron contratos con la AUF.

En ese sentido, Tenfield pierde si tienen cláusulas para establecer precios mínimos, que deben eliminarlas, al mismo tiempo que tiene una menor capacidad de reventa condicionando precios.

Por otro lado, la AUF perdió la posibilidad de imponer cláusulas leoninas y el control absoluto de precios y la discrecionalidad total en la comercialización.

El tema de los contratos que firmó la AUF con seis empresas, a la espera la definición de lote 6 (otras competencias), no está cerrado y lo volverá a considerar esta comisión del Ministerio de Economía cuando en los próximos días la AUF envíe el contrato final que la semana pasada firmó con las empresas.

Así terminaron las licitaciones: