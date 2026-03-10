Así se jugará la primera fecha de la Segunda División Profesional, que empezó con polémica por un partido aplazado: días, horas y canchas

La AUF aplazó el partido entre Tacuarembó y La Luz, que iba a jugarse en el Goyenola. (Archivo)

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) fijó la primera fecha de la Segunda División Profesional de 2026 , que comenzará el próximo viernes 13 de marzo y culminará el domingo 15, con una polémica ya instalada por un encuentro aplazado.

Tras la demora de una semana del comienzo de la categoría por el atraso en la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo , finalmente la Segunda empezará el viernes a las 18:00 en el Estadio Artigas, con el partido entre Paysandú y Colón , correspondiente a la Serie B del Torneo Competencia que abrirá el campeonato.

El sábado 14 de marzo River Plate y Oriental (Serie B) jugarán desde las 10:00 en el Parque Saroldi. A las 17:00 Rentistas y Plaza Colonia (Serie B) jugarán en el Tróccoli.

Uruguay Montevideo y Fénix (Serie A) abrirán la jornada de domingo a las 10:00, también en el Tróccoli, mientras que a las 17:00 Huracán del Paso de la Arena y Atenas de San Carlos (Serie A) se enfrentarán en el Parque Palermo.

Así empieza el Torneo Competencia.#CaminoAlAscenso pic.twitter.com/ja2dpYKFNQ — Segunda División Profesional (@SegundaAUF) March 9, 2026

Polémica por el aplazamiento del partido entre Tacuarembó y La Luz

El encuentro entre Tacuarembó y La Luz correspondiente a la Serie A, que iba a jugarse en el Estadio Goyenola, fue aplazado.

Tacuarembó publicó un comunicado en el que criticó que "en ningún momento solicitó el aplazamiento del partido", y que la institución "no fue consultada sobre la decisión".

"Tacuarembó F.C. contaba con todas las condiciones necesarias para disputar el encuentro en la fecha establecida", remarcó el club, que adelantó que "continuará trabajando con normalidad" y quedará "a la espera de la nueva fijación".