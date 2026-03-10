Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA

Así se jugará la primera fecha de la Segunda División Profesional, que empezó con polémica por un partido aplazado: días, horas y canchas

La Segunda División Profesional, que comenzará con el Torneo Competencia, tendrá su primer partido este viernes 13 de marzo

10 de marzo 2026 - 10:56hs
La AUF aplazó el partido entre Tacuarembó y La Luz, que iba a jugarse en el Goyenola. (Archivo)

La AUF aplazó el partido entre Tacuarembó y La Luz, que iba a jugarse en el Goyenola. (Archivo)

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó la primera fecha de la Segunda División Profesional de 2026, que comenzará el próximo viernes 13 de marzo y culminará el domingo 15, con una polémica ya instalada por un encuentro aplazado.

Tras la demora de una semana del comienzo de la categoría por el atraso en la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, finalmente la Segunda empezará el viernes a las 18:00 en el Estadio Artigas, con el partido entre Paysandú y Colón, correspondiente a la Serie B del Torneo Competencia que abrirá el campeonato.

El sábado 14 de marzo River Plate y Oriental (Serie B) jugarán desde las 10:00 en el Parque Saroldi. A las 17:00 Rentistas y Plaza Colonia (Serie B) jugarán en el Tróccoli.

Uruguay Montevideo y Fénix (Serie A) abrirán la jornada de domingo a las 10:00, también en el Tróccoli, mientras que a las 17:00 Huracán del Paso de la Arena y Atenas de San Carlos (Serie A) se enfrentarán en el Parque Palermo.

Sorteo de la Segunda División 2026
FÚTBOL URUGUAYO

El fixture de la Segunda División 2026: mirá cómo se jugará la temporada del ascenso con los cruces del Torneo Competencia y la fase regular

Martín Risso, abogado externo que asesora a la AUF en derechos de televisión, e Ignacio Alonso, previo al viaje de la selección uruguaya
DERECHOS DE TV

AUF espera US$ 10.500.000 por derechos de TV que repartirá entre los clubes profesionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SegundaAUF/status/2031134256756347263?s=20&partner=&hide_thread=false

Polémica por el aplazamiento del partido entre Tacuarembó y La Luz

El encuentro entre Tacuarembó y La Luz correspondiente a la Serie A, que iba a jugarse en el Estadio Goyenola, fue aplazado.

Tacuarembó publicó un comunicado en el que criticó que "en ningún momento solicitó el aplazamiento del partido", y que la institución "no fue consultada sobre la decisión".

"Tacuarembó F.C. contaba con todas las condiciones necesarias para disputar el encuentro en la fecha establecida", remarcó el club, que adelantó que "continuará trabajando con normalidad" y quedará "a la espera de la nueva fijación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TacuaremboFC1/status/2031171017058521178?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Segunda División Profesional AUF Torneo Competencia

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil
FÚTBOL

El sorpresivo nuevo club de Nicolás Schiappacasse quien firmó en Brasil con un equipo que acaba de ser campeón y en el que juega un ex Nacional y Peñarol

Mauricio Nanni durante su etapa como gerente deportivo de Wanderers
TRISTEZA

Falleció Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers: tenía 46 años

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

El león de la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves
PEÑAROL

Los cambios que ejecutó Peñarol en sus formativas tras un año donde Nacional le sacó 76 puntos en la tabla acumulada

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos