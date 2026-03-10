El fuerte mensaje de adhesión de Federico Valverde a Real Madrid: "Uno siempre tiene que estar a disposición, con dolores o con lesiones"

El capitán de Real Madrid, Federico Valverde , habló este martes en conferencia de prensa en la previa del trascendente partido que su equipo jugará mañana contra Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Valverde fue consultado en la conferencia por las sensaciones que le genera ese cotejo luego de haber disputado 361 partidos con la camiseta de Real Madrid y de haber ganado ya dos Champions.

"Es un partido increíble, cualquier jugador de Real Madrid desea jugar esta clase de partidos, estamos muy confiados. Es importante que la afición esté de nuestro lado, los necesitamos".

Luego le consultaron por la salida de Kylian Mbappé a París para hacer consultas médicas por su lesión y por la de Jude Bellingham que hizo lo propio en Londres. Le preguntaron si cuando se lesione vendrá a tratarse en Montevideo.

"Yo voy a hablar por mí, acá tengo todo, Real Madrid es el mejor club del mundo y acá están las mejores personas, para mí acá están las mejores personas, confío en muchas personas que hay dentro del club, tengo una persona que es mi mano derecha, un fisio en el que confío mi cuerpo, estoy muy tranquilo, mi cabeza ha estado 100% pensando en el día que terminó el partido en el Celta en Manchester City", respondió.

"Uno siempre tiene que estar a disposición del equipo, con dolores o con lesiones. Siempre intento dar lo mejor de mí que el compañero que tenga al lado esté orgulloso de lo que es Fede Valverde, de tener un compañero, un hermano que lo va a defender a muerte en el campo", agregó después.

La pregunta que Federico Valverde no entendió

"Si después de la temporada que estáis haciendo, empezó un entrenador, ahora hay otro con Arbeloa, si mañana es un partido donde tenéis que ser vosotros los jugadores los que deis las cara y hagáis sentir orgullos a la afición de Real Madrid", le dijeron en su siguiente pregunta.

"No entendí, perdón, otra", respondió Valverde.

"Si mañana es un partido donde tienen que ser los jugadores los que den la cara y los que hagan que la afición del Madrid se sienta orgullosa", insistió el periodista.

"Todos, desde el primer jugador hasta el último y del primer al último miembro del cuerpo técnico. Todos tirando para el mismo lado", respondió el uruguayo formado en Peñarol.

"Intento siempre adaptarme a las ideas que quiera el entrenador, me ha tocado jugar en muchas posiciones, es verdad que no siempre me ha tocado jugar en el mediocampo pero siempre intento adaptarme a lo que me piden, me gusta, siempre dije que valoraba estar en el 11 ya era fundamental para dar lo mejor de mí dónde sea", dijo también el volante que en Real Madrid ha jugado como extremo, interior, mediocentro defensivo y lateral derecho.