Diputado presentó cuatro pedidos de informes para conocer "dónde se falló" en el caso de Jonathan Correa

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian , anunció que en las últimas horas presentó cuatro pedidos de informes a la Fiscalía, UTU, INAU y Ministerio del Interior para investigar y conocer en mayor profundidad detalles sobre el caso del adolescente de 15 años —Jonathan Correa— que fue asesinado por su padre en Flor de Maroñas.

En rueda de prensa, el legislador blanco aseguró estar "conmovido" por el caso y señaló "fallos en el Estado" en un hecho que era "demasiado evidente como para no haber hecho nada" .

"Estamos ante una tragedia que podría haber sido evitable y que nos tiene que cuestionar a todos. Los golpes eran evidentes, había denuncias de todo tipo, las familias estaban al tanto, los compañeros estaban al tanto, todo el mundo sabía y el desenlace es este ", cuestionó.

MONTEVIDEO Adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas: imputaron al padre por delitos de homicidio y violencia doméstica

Investigan la "muerte dudosa" de un adolescente de 15 años que fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas

Tras esto, indicó que desde la oposición se moverán por la vía de "los pedidos de informes" para así determinar " dónde fue que se falló ".

"Creo que es importante poner estos temas, determinar las responsabilidades y, en definitiva, que se sepa qué es lo que pasó", apuntó el político nacionalista.

"Lo peor que podía pasar, pasó. Que era que este chiquilín termine como terminó. Y la verdad que me parece que acá lo que tenemos que entender es que hay que hacerse cargo de las cosas", añadió después.

Consultado por si se piensa realizar un llamado de autoridades al Parlamento, explicó que "lo están evaluando".

"Está claro que, como estamos, no se puede seguir. Nos tienen que interpelar a todos como sociedad. Todo el mundo sabía y mirá cómo terminó", criticó nuevamente.

"Me parece que acá la actitud tiene que ser distinta, tiene que ser proactiva", aseguró el legislador blanco sobre el cierre de su oratoria.

Caso Jonathan

En la madrugada del viernes en Flor de Maroñas, la Policía de Montevideo encontró el cuerpo del menor de edad en una zanja.

Según había informado la familia, en la noche del jueves, el padre retó al joven "por tener malos modales con su madre" y lo dejó en penitencia mirando hacia la pared.

Tras un rato, le permitieron usar la computadora. Los adultos se fueron a descansar cerca de las 23, pero alrededor de las 03:00 del viernes la madre se levantó para ir al baño y notó que la cama de su hijo estaba vacía.

Los padres salieron al barrio a buscarlo y, de regreso, la perra de la familia comenzó a ladrar con insistencia hacia una zanja cercana, allí encontraron al adolescente. Más tarde, el personal médico constató la muerte.

Por este hecho, el padre del adolescente fue imputado por un delito de homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica en calidad de autor.