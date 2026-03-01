El diputado blanco Rodrigo Goñi asumió como presidente de la Cámara de Representantes

En una sesión extraordinaria que tuvo lugar este domingo, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, asumió como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, tras la gestión del legislador del Frente Amplio Sebastián Valdomir.

Goñi asume como presidente de cara al segundo año del periodo legislativo 2025-2030 .

Dicha asunción se enmarca en un acuerdo político entre la oposición y el oficialismo que establecía que la próxima presidencia de la cámara baja correspondería al Partido Nacional .

PARTIDO NACIONAL Rodrigo Goñi rechazó las medidas del gremio fiscal y pidió que se declare la esencialidad para la Fiscalía

CRUCE "Proceso de decadencia": Rodrigo Goñi criticó a diputado del FA por citar frase de Huidobro en el Parlamento y espera una sanción

"Para el partido, esta fue una decisión muy sencilla. No fue una decisión de sectores. No fue una decisión que se haya sometido a votación. Por el contrario, hubo unanimidad en la bancada del Partido Nacional en que la persona indicada se llamaba Rodrigo Goñi ", expresó en su oratoria el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

El legislador nacionalista, como representante de la bancada blanca, fue el encargado de proponer formalmente el nombre Goñi para presidir la cámara.

Tras Rodríguez, varios legisladores de la oposición y el oficialismo hicieron uso de la palabra para fundamentar el voto y, además de desearle suerte al nacionalista en sus nuevas funciones, destacaron el trabajo de Valdomir frente a la cámara.

Entre ellos, el propio Goñi, quien votó a Pablo Abdala durante la sesión, destacó del presidente saliente que a lo largo de su presidencia se encargó de cultivar "algo que en estos tiempos es escaso: la confianza".

"Los 98 diputados restantes siempre tuvimos en el presidente Valdomir confianza. Cuando era así, era así; cuando era no, era porque no podía. Muchas veces nos decía que no podía, pero esa actitud realmente hoy es un valor inmenso que quiero destacar y que a mí me pone, en ese aspecto, la vara muy alta", dijo.

Por su parte, Valdomir definió como "sabia" la decisión de postular al nacionalista como próximo presidente y destacó sus capacidades para comprender los "puntos de vista de los otros".

Finalizada la votación, en la que participaron 96 representantes, Goñi fue proclamado como presidente tras conseguir el respaldo de 93 legisladores. Obtuvieron votos también Abdala, Gustavo Salle y Nicolle Salle.

Rodrigo Goñi, oriundo de Trinidad, inició su actividad política en el periodo 2000-2005 en la Comisión Nacionalista del Departamento de Flores.

Desde el 2015 se desempeña como diputado y actualmente vive su tercer período como legislador por el Partido Nacional.

La sesión en la Cámara de Representantes se puede repasar a continuación: