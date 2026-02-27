"La casa está en orden": Gabriel Oddone destacó cumplimiento de metas y proyecciones económicas en 2025

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , destacó el cumplimiento de metas y proyecciones económicas que se dio en 2025 y, de cara al futuro, aseguró que " la casa está en orden".

" La casa está en orden . Estamos trabajando con máximo esfuerzo para cumplir con lo que proyectamos, para cumplir con las metas que establecimos y para poder generar las condiciones de desarrollo del país que hagan que el sector privado pueda tomar sus decisiones, a pesar de la incertidumbre", aseguró el ministro.

Las autoridades de la cartera brindaron este viernes una conferencia de prensa para referirse a las metas fiscales 2025.

" El resultado observado del cierre fiscal del año 2025 está en línea con lo proyectado en el Presupuesto Nacional ", señaló Oddone. Y aseguró que las proyecciones del gobierno se cumplieron y el resultado fiscal fue "exactamente igual" al previsto en el Presupuesto Nacional.

Para el cierre de 2025 el resultado fiscal estructural fue de -3,9%, mientras que el global ascendió a -4,1%. Para 2026, el Ministerio de Economía prevé que el país crezca 2,2%.

"No tenemos ningún elemento sobre la mesa que nos permita a nosotros, al igual que a los analistas, alterar las proyecciones macroeconómicas que teníamos previstas en agosto de 2025", dijo Oddone.

"Las metas operativas fueron cumplidas. El resultado fiscal estructural arroja el resultado de cumplimiento de meta", señaló el economista y agregó que el "tope de deuda" fue cumplido.

"La deuda neta tuvo una leve mejora en 2025, pero somos conscientes de que la leve mejora está asociada a un fenómeno especial y específico que es la evolución del tipo de cambio que tuvo lugar sobre todo en la última parte del año", reconoció.

Por esta razón, Oddone señaló que no hay "ningún elemento" que haga pensar al gobierno que es necesario "alterar las proyecciones macroeconómicas" para 2026.