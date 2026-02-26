Juventud derrotó 2-1 a Guaraní en el estadio Rogelio Livieres de Asunción en duelo revancha por la segunda ronda de la Copa Libertadores. En el partido de ida, jugado hace una semana en el Parque Viera, ambos equipos habían empatado 0-0.
Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda
Con un golazo de Federico Barrandeguy de tiro libre y otro de Ramiro Peralta en tiempo agregado, Juventud derrotó 2-1 a Guaraní en Asunción y se metió en la ronda 3 de la Copa Libertadores