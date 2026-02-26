Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

Juventud derrotó 2-1 a Guaraní en el estadio Rogelio Livieres de Asunción en duelo revancha por la segunda ronda de la Copa Libertadores. En el partido de ida, jugado hace una semana en el Parque Viera, ambos equipos habían empatado 0-0.

Tras jugar un muy buen primer tiempo, Juventud se adelantó en el marcador con golazo de tiro libre de Federico Barrandeguy tras una jugada donde Guarani quedó con 10 jugadores por la expulsión del infractor, Sebastián Zaracho.

Sin embargo, a partir de ese momento, Guaraní no solo llegó rápidamente a la igualdad, penal de Martín Cáceres por mano y gol del golero Gaspar Servio, sino que luego dominó netamente las acciones y dispuso de tres chances clarísimas para ganarlo.

Juventud se aferraba al empate cuando Agustín Alaniz armó la última ofensiva, puso un preciso centro pasado y tras un pase al medio, Ramiro Peralta empujó el balón a la red para decretar el gol del triunfo.

Juventud, que ya había eliminado a Universidad Católica de Ecuador, ahora jugará contra Deportivo Independiente de Medellín, verdugo de Liverpool.

Si gana, se meterá en fase de grupos de la Copa, algo que solo lograron cuatro equipos en la historia desde que se crearon las tres rondas previas a los grupos.

Si pierde, jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Live Blog Post Minuto 90'+7': final del partido ¡Juventud noma! Historia pura. Historia viva. Juventud le ganó a Guaraní en Asunción y clasificó a tercera ronda de Copa Libertadores. Jugará contra el DIM.

Live Blog Post Minuto 90'+3': gol de Ramiro Peralta Cuando Juventus sufría para poder llegar a los penales, Alaniz metió una bocha notable al segundo palo, la cruzaron al medio, larozó el golero y Ramiro Peralta la empujó con el arco vacío. 2-1 Juventud.

Live Blog Post Minuto 90: otra chance clara de Guaraní Desde que quedó con 10, Guaraní fue muy superior a Juventud. Otra chance clara de gol, apenas afuera.

Live Blog Post Minuto 89: monumental atajada de Sosa Remate de afuera del área que se desvía y Sosa vuela cambiando la dirección en el aire para realizar una atajada majestuosa.

Live Blog Post Minuto 78: se salvó de milagro Juventud Gran jugada de Matías López, que se sacó de encima a Emanuel Mas y David Morosini con pasmosa facilidad y luego sacó un latigazo de zurda. Pegó en el palo y le cayó en las manos a Sosa. Increíble la forma en que se salvó el pedrense.

Live Blog Post Minuto 67: claras indicaciones de Sebastián Méndez "Tenemos que tener más movilidad, estamos muy espesos con la pelota, buscamos al extremo, rebotamos y jugamos por adentro. Vamos que lo tenemos el partido", dijo Sebastián "Gallego" Méndez en pausa de hidratación.

Live Blog Post Minuto 66: se adelanta Juventud pero deja claros en defensa El hecho de estar con 11 jugadores hace que Juventud se adelante en procura de romper la igualdad. Guaraní lo aprovecha atacando el espacio en veloces contragolpes. Siguen 1-1.

Live Blog Post Minuto 55: empata Guaraní de penal Bien cobrado un penal a Guaraní por mano totalmente abierta de Martín Cáceres que bloqueó un tiro al arco y el golero Gaspar Servio le pegó muy bien, al medio y arriba, para empatar el partido. Está con 10 Guaraní.

Live Blog Post Minuto 49: golazo de Federico Barrandeguy Espectacular ejecución de Federico Barrandeguy que pone el 1-0 de tiro libre. Gana Juventud.

Live Blog Post Minuto 46: expulsado Zaracho en Guaraní Gran escapada de Larregui, lo toma Zaracho cuando entraba al área, sin intención alguna de jugar la pelota y es correctamente expulsado. Pareció que sancionó penal el juez, pero la falta fue afuera y es tiro libre.

Live Blog Post Minuto 45: comenzó la segunda mitad En juego el segundo tiempo.

Live Blog Post Minuto 45: final de la primera mitad Se termina un buen primer tiempo de Juventud. Intentó en ataque. No salió a meterse en la cuevita. Cuando tuvo que defenderse lo hizo con aplomo y Sebastián Sosa demostró su jerarquía en un par de pelotas peligrosas.

Live Blog Post Minuto 35: Martín Cáceres a la cancha Lesionado se va el zaguero Patricio Pernicone. Entra en su lugar el Pelado Martín Cáceres.

Live Blog Post Minuto 26: Juventud demora las definiciones Por segunda vez en el partido, Juventud llega muy bien al ataque armando la jugada pero a la hora de resolver demora y favorece el accionar de Guaraní que abroquela piernas y logra detener los disparos.

Live Blog Post Minuto 23: pausa de hidratación Se detiene el juego para que los futbolistas tomen un refrigerio. Sebastián Méndez da indicaciones.

Live Blog Post Minuto 15: buen arranque de Juventud Muy buen inicio de Juventud en el partido. Se planta en campo rival y tiene una marcada intención ofensiva. Cuando le toca defender bascula ordena y articuladamente en su retaguardia.

Live Blog Post Minuto 0: comenzó el partido Ya rueda el balón por la calurosa Asunción. Juventud se mide con Guaraní, el Aborigen.

