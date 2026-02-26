Jadson Viera y la chance de que llegue el golero argentino Oscar Ustari: "Puede ser una posibilidad que se va a definir la semana que viene"

Óscar Ustari con la copa del Torneo Intermedio 2019 ganada con Liverpool

El entrenador de Nacional Jadson Viera reconoció este jueves en la conferencia de prensa previa al clásico de este domingo contra Peñarol (hora 19.30, Gran Parque Central, cuarta fecha del Torneo Apertura) la chance que tiene el golero argentino Oscar Ustari de llegar al club .

Si bien el período de pases en el fútbol uruguayo cerró este miércoles 25 de febrero, Ustari se encuentra en condición de libre tras defender a Inter Miami donde fue compañero de Luis Suárez, Lionel Messi y Maximiliano Falcón.

Consultado sobre la posible llegada del golero argentino Ustari, Viera se mostró consternado por la lesión sufrida por Federico Bonilla : "Son esas noticias que no nos gustan. Estas cosas me pegan diferente porque ya las viví mucho en una etapa, pero como se lo dije a él y lo digo acá públicamente va a jugar en Nacional. Tiene unas condiciones bárbaras. Tiene que pasar por este proceso que es duro y en solitario, pero se ha ganado por lo menos para mí un gran respeto de todos. Me ha demostrado que tiene con qué" .

Y ahí agregó sobre la posibilidad de que llegue Ustari: "Dentro de todo eso entra un poco los partidos que va a tener, el día a día y ahí surgió un poco la posibilidad de traerlo. No hay nada confirmado. Hablé con él. Pidió unos días y yo también. Pero tenemos una cantidad de partidos en algún momento, Luis (Mejía) con partidos en la selección (de Panamá), hay Copa (Libertadores), y tenemos que analizar por si pasa algo que uno no quiere y tenemos que estar cubiertos en todas las situaciones. Puede ser una posibilidad que se va a definir la semana que viene", dijo Viera.

Ustari se formó en Independiente y luego jugó en Getafe, Boca Juniors, Almería, Sunderland, Newell's Old Boys y Atlas cuando en el primer semestre de 2019 sorprendió llegando a Liverpool donde fue gran figura para la conquista del Torneo Intermedio.

Tras esa conquista se fue dejando gran huella en el elenco de Belvedere. Jugó en Pachuca, Audax Italiano y en setiembre de 2024 llegó a Inter Miami.

El año pasado jugó 25 partidos en el equipo propiedad de David Beckham, el último de ellos el 1° de octubre.

Con la selección de su país fue campeón sudamericano sub 17 en 2003, campeón del mundo sub 20 en 2005 y mundialista en Alemania 2006 sin tener minutos. Además, fue medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con la llegada de Ustari, la idea es que el argentino pelee el puesto de suplente con Suárez, producto de las formativas de Nacional.