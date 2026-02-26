La formación de Nacional para el clásico ante Peñarol con importantes cambios planteados por Jadson Viera

Nacional entra en la recta final de su preparación para el clásico del próximo domingo ante Peñarol en el Gran Parque Central (19:30 horas), con los últimos entrenamientos de Jadson Viera en la Ciudad Deportiva Los Céspedes de cara al partido por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El DT albo tiene la base del equipo para el duelo ante su tradicional rival, pero debe definir algunos puestos en duda y también qué planteo hará ante los carboneros.

Será el cuarto clásico de Jadson Viera en solo ocho partidos al frente de los albos, tras las dos finales de la Liga AUF Uruguaya que ganaron el año pasado y la Supercopa Uruguaya, que conquistaron los carboneros el 1° de febrero por penales.

El triángulo final de los tricolores tiene nombres cantados: Luis Mejía en el arco y Sebastián Coates y Julián Millán como centrales.

NACIONAL Nacional ya agotó tres tribunas para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central; mirá cuántas entradas se vendieron hasta este jueves al mediodía

NACIONAL El golero argentino que busca Nacional: Óscar Ustari, excompañero de Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami y campeón con Liverpool

Julián Millán / Progreso vs Nacional en Durazno Julián Millán festeja su gol en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

En la banda derecha jugará Juan de Dios Pintado, el jugador por el que ha apostado Viera en lugar de Emiliano Ancheta, quien pasó al banco y fue suplente en el último partido ante Progreso.

Mientras que en la izquierda estará Camilo Cándido quien este jueves dejó en claro en conferencia de prensa que no jugó ante Progreso por "precaución". Su presencia en la conferencia indica que va derechito al debut. En el Parque tiene dos excelentes antecedentes clásicos: dos triunfos con dos goles.

20260124 federico bais y juan cruz de los santos nacional deportes concepcion amistoso (29) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Sin Diego Romero ni Juan Pablo Patiño (bajas), el lateral izquierdo que ha utilizado Jadson Viera es el juvenil Federico Bais, quien pasará al banco de suplentes.

Mauricio Vera, otro que debuta

En el medio el DT sumará un volante más con el debut del argentino Mauricio Vera.

Este acompañará a la presencia segura de Luciano Boggio y Lucas Rodríguez.

maximiliano gomez y lucas rodriguez nacional 20260124 Maximiliano Gómez y Lucas Rodríguez, jugadores de Nacional, en el amistoso contra Deportes Concepción Foto: Serie Río de la Plata

Los tres delanteros de Jadson Viera

Viera apostará por el reingreso de Gonzalo Carneiro, por su condición de jugador clásico. La idea es que juegue desde la izquierda hacia adentro para poblar el centro del ataque, abriéndole con eso la calle a Cándido para su pasada al ataque.

Maximiliano Gómez es número puesto y titular indiscutido.

Se mantendrá como titular Tomás Verón Lupi y saldrá el juvenil Rodrigo Martínez.

Verón Lupi también puede arrancar por derecha o centralizar sus movimientos como para convertir el 4-3-3 original en un 4-3-1-2 para que Carneiro cargue el centro del ataque con Maxi Gómez.

Además, el DT contará en el banco con jugadores como Ignacio Suárez, Agustín Rogel en la zaga, Emiliano Ancheta, Federico Bais y Nicolas “Ojito” Rodríguez en los laterales, Agustín Dos Santos y Nicolás Lodeiro para el medio, Rodrigo Martínez, Baltasar Barcia, Exequiel Mereles, Nicolás López y el ex Peñarol Maximiliano Silvera para el ataque. Dos de ellos quedarán afuera.

El que será exigido este viernes para saber si puede llegar a entrar en la convocatoria es Juan Cruz De los Santos, quien se recupera del tercer desgarro en los seis meses que lleva en el club.

El probable equipo de Nacional:

De esa forma, el probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro.

Tras el entrenamiento de este jueves, que comenzó a la hora 18.30, Viera trabajará viernes y sábado para terminar de cerrar el equipo.