El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Así se juega la cuarta fecha del Torneo Apertura, de jueves a lunes y con el clásico Nacional vs Peñarol como gran destacado

La cuarta fecha del Torneo Apertura se destaca por el clásico Nacional vs Peñarol y por el líder como local por primera vez en su cancha; mirá todos los detalles, día, horas y jueces

26 de febrero 2026 - 9:18hs
FOTO: Gastón Britos/FocoUY

El clásico que pondrá cara a cara este fin de semana a Nacional y Peñarol marcará la cuarta jornada del Torneo Apertura, certamen que el recién ascendido Central Español lidera con puntuación perfecta y que este jueves tendrá el comienzo de esta nueva etapa.

La fecha comienza este jueves

Montevideo City Torque-Defensor Sporting abrirá este jueves una cuarta jornada que promete ponerle condimento al Apertura.

El partido del viernes será entre Cerro y Boston River.

La programación continuará el sábado: el líder Central Español recibirá en el Palermo, su cancha y en la que jugará por primera vez en el Apertura, a Wanderers y buscará seguir con su paso perfecto. El equipo de Pablo de Ambrosio ganó los tres partidos que disputó y lidera.

También se jugarán el sábado los partidos Albion-Racing y Danubio-Progreso.

Domingo con clásico Nacional vs Peñarol

El domingo a las 19:30, el estadio Gran Parque Central será testigo de un juego que encontrará a ambos equipos en momentos similares: afrontarán el partido tras sumar victorias que les permitieron dejar atrás una segunda etapa en la que los dos perdieron puntos.

Nacional será local y afrontará el encuentro con un once en el que una de las principales dudas pasa por la presencia de Nicolás López. El atacante por el momento no fue titular, aunque en esta oportunidad podría jugar desde el comienzo en lugar de Maximiliano Silvera.

Además, Camilo Cándido se prepara para jugar desde el inicio por primera vez luego de haberse perdido por una lesión el partido frente a Progreso del pasado fin de semana.

Del otro lado, Peñarol jugará el clásico impulsado por una gran victoria ante Deportivo Maldonado con remontada incluida.

Más allá de esto, el once no está confirmado y algunas de las dudas pasan por la presencia del lateral Diego Laxalt y el atacante Luis Miguel Angulo, reemplazados el pasado fin de semana antes del comienzo del segundo tiempo.

En caso de que ambos pasen al banco, sus lugares podrían ser ocupados por Maximiliano Olivera y Leandro Umpiérrez.

También el domingo, Liverpool recibirá a Cerro Largo con la misión de levantar cabeza tras haber sido eliminado de la Copa Libertadores por el colombiano Independiente Medellín.

La fecha se cerrará el lunes 2 de febrero con el partido Deportivo Maldonado vs Juventud, que este jueves jugaba por Copa Libertadores.

Los detalles de la cuarta fecha del Torneo Apertura

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes Cuarto árbitro VAR
Jueves 26 de febrero 20:00 Montevideo City Torque-Defensor Sporting Charrúa

Esteban Guerra

 Matías Muniz y Marcos Rosamen Santiago Motta Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
Viernes 27 20:00 Cerro-Boston River Tróccoli Hernán Heras Pablo Llarena y Amador De Prado Ruben Umpiérrez

Diego Riveiro y Antonio García
Sábado 28 09:45 Albion-Racing Franzini Anahí Fernández Nicolás Tarán y Alberto Píriz Pablo Silveira

Daniel Fedorczuk y Diego Dunajec
Sábado 28 17:00 Danubio-Progreso Jardines Javier Feres Martin Soppi y Franco Mieres Bruno Sacarelo

Antonio García y Richard Trinidad
Sábado 28 20:00 Central Español- Wanderers Palermo Augusto Olmos Carlos Barreiro y Juan Álvarez Eduardo Varela

Andrés Cunha y Santiago Fernández
Domingo 1° de marzo 09:45 Liverpool-Cerro Largo Parque Viera Javier Burgos Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder Marcelo García Diego Dunajec y Richard Trinidad
Domingo 1° 19:30 Nacional-Peñarol Gran Parque Central Andrés Matonte Agustín Berisso y Héctor Bergaló Daniel Rodríguez

Leodan González, Diego Riveiro y Nicolás Tarán
Lunes 2 20:00 Deportivo Maldonado-Juventud Campus de Maldonado Gustavo Tejera Andrés Nievas y Mauricio Hernández Marcio Sierra

Christian Ferreyra y Santiago Fernández
