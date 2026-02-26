La Policía solicita colaboración para ubicar dos amigas, de 14 y 16 años, que desaparecieron en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita colaboración de la población para lo calizar a dos adolescentes, de 14 y 16 años, que se encuentran ausentes de sus hogares en la capital departamental. Según indicaron fuentes policiales a El Observador, las menores son amigas, “podrían estar juntas” y aún permanecen desaparecidas este jueves .

Ambas fueron vistas por última vez el 25 de febrero en distintos puntos de la ciudad.

Catalina Corujo Quintana, de 14 años , fue vista por última vez en la tarde del 25 de febrero en su vivienda del barrio Los Caracoles .

Al momento de su desaparición vestía campera marrón, jean claro tipo chupín y championes negros. Es de complexión delgada, cutis blanco y cabello color caoba.

Tamara Valentina del Puerto Medina

Tamara Valentina del Puerto Medina, de 16 años, fue vista por última vez en la mañana del 25 de febrero en su casa del barrio Maldonado Nuevo.

Vestía remera negra con letras blancas y detalles en color naranja, short de jean blanco y championes blancos y rosados. Es de complexión delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello largo castaño.

Cómo aportar información

Ante cualquier información que pueda contribuir a la localización de las adolescentes, el Ministerio del Interior solicitó comunicarse al 911 —gratuito y disponible las 24 horas—, al 2030 4638, al correo [email protected] o concurrir a cualquier seccional policial.