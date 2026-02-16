Policía de Tacuarembó pide ayuda para encontrar a una joven de 14 años que desapareció la semana pasada

El sábado la Jefatura de Policía de Tacuarembó emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de una adolescente que desapareció la semana pasada.
Gala Alfonsina Lema Vignolo, de 14 años, se encuentra ausente de su casa desde la jornada del miércoles 12 de febrero.
Fue vista por última vez con un short de jean, un buzo negro y championes también de color negro, informan desde la Policía.
Por esta hora, la adolescente permanece todavía sin ubicar, según confirmaron fuentes del caso a El Observador.
De contar con información sobre la menor, se puede asistir a una seccional policial cercana.
También se puede llamar al 911 o al 2030 4638, el número para personas ausentes. Además, se puede enviar un mail al siguiente correo: [email protected].