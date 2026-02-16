Media Tech: la industria billonaria que planta bandera en Uruguay de la mano de una empresa local y su nuevo venture studio

En la industria que nuclea a firmas como Disney , Netflix o Youtube hay una empresa uruguaya que busca impulsar la creación de más compañías que solucionen problemas para esos gigantes del streaming y también sueña con crear un sector- el de Media Technology- que hoy la tiene como única exponente en Uruguay, pero mueve alrededor de US$ 400 billions a nivel mundial .

Se trata de Qualabs , la empresa creada por Juan Pablo Saibene , Nicolas Levy e Ismael Garrido hace ocho años y medio en Montevideo consu mirada puesta en la industria del video a nivel global.

En entrevista con Café y Negocios Saibene , está convencido de que los buenos resultados de Qualabs- que es única en su tipo en Latinoamérica- pueden replicarse en nuevas empresas y potenciar el crecimiento del talento local que es altamente calificado.

“Hoy nuestros equipos ingenieros están trabajando en estas empresas construyendo sus productos”, dice Saibene al respecto de clientes como las grandes plataformas de streaming y también sus proveedores de tecnología-como puede ser Dolby -.

Qualabs juega en las grandes ligas, y existe un componente de valor agregado en su servicio y cómo lo brinda, pero también tiene sus limitaciones. “Si encuentro un problema que lo empiezo a escuchar tres, cuatro, cinco veces, un problema que lo tiene Amazon Prime Video, lo tiene YouTube, y lo tiene Disney, pero también muchos otros jugadores más pequeños, como Qualabs eso no lo podemos atender”, apunta.

Esos problemas que la firma detecta de primera mano por estar en contacto con los casos reales, no siempre pueden solucionarlos directamente, pero sí pueden ayudar a otros emprendimientos a que los resuelvan. Con ese espíritu nació Montevideo Tech Ventures, un Venture Studio especializado en Media Tech. “Cuando se encuentra una solución por la que el cliente está dispuesto a pagar, esa es otra empresa, y desde Qualabs queremos empujar a esos emprendimientos a que tengan vida propia y encontrar un equipo de founders que quiera meterse ahí”, explica Saibene y señala: “Ojalá tengamos ese efecto multiplicador”.

Los dolores de la industria del streaming

Las grandes compañías como Disney, Amazon Prime o Netflix tienen desafíos en distintas área de negocio, uno de ellos está en la distribución. “Hay mucho contenido que nunca va a haber pasado por una cámara en el mundo”, analiza Saibene y apunta que la cadena de distribución está cada vez más desafiada porque cada vez hay menos eslabones.

“La industria del cine sigue existiendo, lo que digo es que apareció una nueva, como lo que pasa con alguien que genera un live en Instagram desde su dispositivo móvil y se terminó. No hay cámaras, ni estudio. Hay un montón de piezas del sistema que desaparecieron”, señala el cofundador de Qualabs y director de Montevideo Tech Ventures.

Otro de sus principales dolores no atendidos pasa por hacer más eficiente y redituable la relación entre el streaming y la publicidad.

“Los grandes saben dónde estás, qué miraste, cuándo, qué te gusta, si estás en pareja, de quién sos amigo, a qué horas hablas. Saben todo de vos y las publicidades de Instagram pegan en el palo de cada cosa que estás mirando. Sin embargo, cuando mirás televisión decís, esto quedó viejo”, sostiene Saibene. Para ser realmente competitivos en televisión los ingresos que las compañías reciben por suscripción no es suficiente.

“Hay razones estructurales por las cuales nunca la suscripción va a poder sustituir a la publicidad, y tiene que ver con el tiempo de consumo. La publicidad, si vos ves más, costas más, pero generas más ingresos porque ves más publicidad”. En cambio, la suscripción hace que cuanto más ve el consumidor peor negocio se vuelve para las plataformas.

Es por eso que uno de los objetivos a perseguir debería ser “mejorar el match entre una publicidad y lo que la persona está viendo -sus preferencias- para que la publicidad tenga más sentido o más chances de generar retornos”.

Una nueva forma de emprender

Montevideo Tech Ventures es dirigido por Maggie Giuria tiene varias aristas, la central es la company building del Venture Studiodonde, en líneas generales, se analizan los problemas de las compañías y se crean startups que los solucionen. Una vez que esto sucede, se construye ese emprendimiento con su equipo fundador.

¿Cómo se financian estos emprendimientos que se apalancan en Montevideo Tech Ventures? Tienen, al menos, dos opciones. Una es mediante financiamiento local, otra es levantar capital acompañados por Montevideo Tech Ventures.

“Nos pasó que hubo gente que nos empezó a contactar con VCs (fondos de capital de riesgo) que se especializan en media”, señala Saibene y agrega que cada vez más fondos de inversión levantan capital para invertir directamente en esta industria y necesitan startups a las que apostar.

El Venture Studio explora también incubar emprendimientos de tech media que se acerquen a la iniciativa o acompañarlos en proyectos específicos, aunque estos no serán los focos centrales del Venture Studio que tiene su foco puesto en el company builiding.

Un sector Media Tech en Uruguay

Soñando a largo plazo y a lo grande, el director de Montevideo Tech Ventures considera que esta iniciativa puede ser la semilla que dé como fruto a un nuevo sector en Uruguay. Con este objetivo ya mantuvo algunas reuniones prematuras con BID Lab con la intención de que, a futuro, pueda respaldar con una inversión de mayor escala la creación del sector Media Tech en Uruguay.

“Me parece una ambición grande, larga, pero no dejaría de soñarla, me está buenísima y sería espectacular en realidad”, subraya el referente del sector en Uruguay.

Un ícono de la industria en Uruguay

En el marco de Montevideo Tech Summer Camp referentes de empresas del sector de Estados Unidos, Alemania, Argentina, Reino Unido y Rusia llegaron a participar de diferentes instancias que tuvieron lugar durante una semana en en la capital uruguaya y también en Punta del Este.

En ese marco, se discutieron los principales problemas de la industria y sus posibles soluciones de la mano de Andy Beach, ex CTO de Media Entertainment de Microsoft Global. “Microsoft hizo los mayores deals de media del mundo”, señala Saibene y destaca la jerarquía y experiencia de Beach y del encuentro que puso a Uruguay en el mapa global de Media Tech.