El jugador juvenil uruguayo que le obsequió una casa a su madre: "Pude cumplir uno de mis sueños más grandes"

Comprarle una casa a los padres ha sido históricamente uno de los sueños de los futbolistas uruguayos que, tras lograr una transferencia al exterior, suelen hacerlo realidad y darse el gusto.

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Un jugador celeste lo cumplió recientemente y lo anunció con mucho orgullo en sus redes sociales.

Se trata de Agustín Soria , el volante de 21 años formado en Defensor Sporting que el año pasado fue transferido a Al Sadd de Qatar luego de debutar en la Primera de los violetas.

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“Después de muchísimo esfuerzo, pude cumplir uno de mis sueños más grande, obsequiarle una casa a mi madre”, señaló el futbolista en sus redes, compartiendo una foto familiar.

Agustín Soria pudo cumplir su sueño Agustín Soria pudo cumplir su sueño

“Tantas cosas se me vienen a la cabeza en este momento, pero lo único que siento es felicidad. Te mereces el mundo entero, estoy orgulloso de que seas mi mamá”, agregó Soria.

Agustín Soria pudo cumplir su sueño Agustín Soria pudo cumplir su sueño

El mediocampista ha tenido una destacada actuación en Al Sadd, equipo que dirige el italiano Roberto Mancini y que días atrás se coronó campeón de la Liga de Qatar.

Agustín Soria campeón de Qatar con Al Sadd Agustín Soria campeón de Qatar con Al Sadd

El uruguayo disputó un total de 30 partidos, sumando los del marco local y los de la Liga de Campeones de Asia, donde su equipo eliminó a Al Hilal de Darwin Núlñez en octavos de final, quedando luego por el camino en cuartos ante Vissel Kobe de Japón.

Además, Soria había ganado la Supercopa Qatar – EAU, el primero de sus títulos en el equipo qatarí.