Con Facundo González como figura, el Racing de Santander ascendió a LaLiga de España, a la que volverá después de 14 años

El Racing de Santander , equipo en el que juega el uruguayo Facundo González , ascendió a LaLiga de España con dos fechas de anticipación tras vencer 4-1 al Valladolid de local, para volver a la primera categoría del fútbol de ese país después de 14 años .

Los verdiblancos, que no contaron con González en la zaga por una lesión de tobillo , necesitaban ganar su partido de este sábado y que Almería , a cuatro puntos de distancia, perdiera su partido ante Las Palmas . Las cosas comenzaron bien en El Sardinero, ya que a los 32 minutos Asier Villalibre anotó el 1-0 de chilena. Sin embargo, a los 41 minutos Mohamed Jaouab empató el partido para el Valladolid.

A los 58 el lateral pucelano Carlos Clerc cometió un penal y se fue expulsado, ocasión que Andrés Martín García aprovechó para volver a poner en ventaja al Racing, en el momento en el que Almería también se adelantó ante Las Palmas gracias a un gol de Adrián Embarba .

A los 72 García puso su segundo tanto personal y el tercero del Racing, al que minutos después le llegaron grandes noticias desde Almería, porque en 120 segundos Las Palmas lo dio vuelta con tantos de Clemente Maza y Pejiño .

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Los racinguistas aguantaron el resultado mientras esperaban que finalizara el partido en Almería. Para abrir la fiesta, Suleiman Camara anotó el 4-1 en el último minuto de juego, mientras finalizaba el partido en la otra cancha para concretar así el ascenso.

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El Racing está primero en LaLiga 2 con 78 puntos, siete más que el Almería a falta de dos partidos. Aún no es campeón, ya que el Deportivo La Coruña también está a siete unidades pero tiene un partido menos.

Facundo González fue una de las figuras del equipo que logró la vuelta a primera del Racing por primera vez desde 2012. El uruguayo de 22 años disputó 27 partidos de los 40 que se llevan jugados en la temporada, 22 de ellos como titular, y anotó un gol.

El defensor campeón del mundo sub 20 en 2023 con la selección uruguaya jugó esta temporada en la Segunda división española cedido desde la Juventus de Italia, club al que deberá volver en julio.