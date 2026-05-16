"¡Uruguay!": la divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda y en la que repasan nombres de los jugadores celestes; mirá el video

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa cuneta con una divertida y enérgica canción para llegar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la que fue realizada en Uganda por un peculiar cantante y varios niños.

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La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

Asé se pudo ver en la cuenta de Instagram de Marvin Uganda, que cuenta con 1.7 millones de seguidores y que se caracteriza por hacer canciones y videos para equipos, futbolistas, figuras y ahora, en la previa de la Copa del Mundo, también selecciones.

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La canción para la celeste arranca con el grito de “¡Uruguay, la selección llegó!”, y luego va repasando la lista de jugadores, con apellidos y nombres: Darwin Núñez, Ugarte, Muslera, Bentancur, Giménez, Olivera, Nández, Pellistri, Araújo, Canobbio, De Arrascaeta, Varela, De la Cruz, Viña, con una mención especial para Valverde.

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

“¡Vamos Uruguay! Es hora de traer la copa a casa”, dice el video.

Hasta el momento, contaba con 61.000 likes y más de 2.000 comentarios.