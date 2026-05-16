Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

"¡Uruguay!": la divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda y en la que repasan nombres de los jugadores celestes; mirá el video

“¡Vamos Uruguay! Es hora de traer la copa a casa”, dice el video publicado en una cuenta con más de 1.7 millones de seguidores

16 de mayo de 2026 10:27 hs

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa cuneta con una divertida y enérgica canción para llegar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la que fue realizada en Uganda por un peculiar cantante y varios niños.

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda
La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

Asé se pudo ver en la cuenta de Instagram de Marvin Uganda, que cuenta con 1.7 millones de seguidores y que se caracteriza por hacer canciones y videos para equipos, futbolistas, figuras y ahora, en la previa de la Copa del Mundo, también selecciones.

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, sumó a un nuevo futbolista en las prácticas de cara al Mundial 2026

La encrucijada de Darwin Núñez: el plan de la AUF para liberarlo de Al-Hilal para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa cuanto antes, pensando en el Mundial 2026

La canción para la celeste arranca con el grito de “¡Uruguay, la selección llegó!”, y luego va repasando la lista de jugadores, con apellidos y nombres: Darwin Núñez, Ugarte, Muslera, Bentancur, Giménez, Olivera, Nández, Pellistri, Araújo, Canobbio, De Arrascaeta, Varela, De la Cruz, Viña, con una mención especial para Valverde.

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda
La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

La divertida y enérgica canción para la selección uruguaya que le hicieron en Uganda

“¡Vamos Uruguay! Es hora de traer la copa a casa”, dice el video.

Hasta el momento, contaba con 61.000 likes y más de 2.000 comentarios.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @marvin_uganda

Las más leídas

Montevideo City Torque 1-2 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor lo ganó de atrás con goles de Camilo Cándido y Maxi Silvera

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, sumó a un nuevo futbolista en las prácticas de cara al Mundial 2026

Mathías Olivera, de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tuvo que pedir perdón por comentarios en TV que ofendieron a algunos napolitanos

El cruce de Jorge Bava en la conferencia de prensa cuando le dijeron que los dos partidos de Nacional con Montevideo City Torque fueron similares

Temas

selección uruguaya Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos