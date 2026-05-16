Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

River Plate y Rosario Central buscarán este sábado un lugar en la final del Torneo Apertura argentino; mirá hora y TV

River Plate y Rosario Central se enfrentan por las semifinales del Torneo Apertura argentino y van por la final ante el ganador de Argentinos Juniors y Belgrano

16 de mayo de 2026 11:01 hs
River Plate

River Plate y Rosario Central se ven las caras en la primer semifinal del Torneo Apertura argentino en el estadio Monumental, en busca de un lugar en la final el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba ante el ganador entre Argentinos Juniors y Belgrano.

El elenco dirigido por Eduardo Chacho Coudet llega a esta instancia tras eliminar en los penales a San Lorenzo de Almagro en octavos de final y de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0 en cuartos.

Luego de enfrentarse a dificultades para encontrar la mejor versión del Millonario, Coudet logró que su equipo vuelva a convencer en el duelo frente a Gimnasia y consiga el triunfo gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. River tiene la oportunidad de demostrar que el partido con el Lobo no fue otro buen resultado aislado, y lo hará ante un gran rival como Rosario Central.

Así quedó la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional contra Montevideo City Torque en el primer partido del Torneo Intermedio

Camilo Cándido tras el triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque: "Ganamos porque somos más grandes"

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en enero de este año, por este mismo Torneo Apertura. En esa ocasión, fue empate sin goles por la fecha 3, en un duelo sobrio que tuvo como su mayor incidencia un gol de Driussi anulado por el VAR.

Posibles formaciones de River Plate y Rosario Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Lencina, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Veliz.

¿A qué hora juega hoy River Plate vs Rosario Central y dónde verlo en vivo?

El encuentro se llevará a cabo a las 19:30 horas y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.

Las más leídas

Montevideo City Torque 1-2 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor lo ganó de atrás con goles de Camilo Cándido y Maxi Silvera

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, sumó a un nuevo futbolista en las prácticas de cara al Mundial 2026

Mathías Olivera, de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tuvo que pedir perdón por comentarios en TV que ofendieron a algunos napolitanos

El cruce de Jorge Bava en la conferencia de prensa cuando le dijeron que los dos partidos de Nacional con Montevideo City Torque fueron similares

Temas

River Plate Rosario Central Torneo Apertura Chacho Coudet Ángel Di María

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos