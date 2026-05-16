River Plate y Rosario Central buscarán este sábado un lugar en la final del Torneo Apertura argentino; mirá hora y TV

River Plate y Rosario Central se ven las caras en la primer semifinal del Torneo Apertura argentino en el estadio Monumental, en busca de un lugar en la final el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba ante el ganador entre Argentinos Juniors y Belgrano.

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El elenco dirigido por Eduardo Chacho Coudet llega a esta instancia tras eliminar en los penales a San Lorenzo de Almagro en octavos de final y de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0 en cuartos.

Luego de enfrentarse a dificultades para encontrar la mejor versión del Millonario, Coudet logró que su equipo vuelva a convencer en el duelo frente a Gimnasia y consiga el triunfo gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. River tiene la oportunidad de demostrar que el partido con el Lobo no fue otro buen resultado aislado, y lo hará ante un gran rival como Rosario Central.

En el caso del Canalla, llega a esta instancia luego de eliminar a Independiente en octavos de final (3-1) y Racing Club de Avellaneda en los cuartos por 2-1, en un duelo que estuvo lleno de polémica y que contó con Diego Milito, presidente de la Academia, dando fuertes declaraciones con respecto al arbitraje y contra la AFA y un posteo de Ángel Di María respondiéndole.