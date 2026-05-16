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El cruce de Jorge Bava en la conferencia de prensa cuando le dijeron que los dos partidos de Nacional con Montevideo City Torque fueron similares

Jorge Bava destacó el partido que hizo Nacional ante Montevideo City Torque y dijo que su equipo fue superior a pesar de que se fue en desventaja en el primer tiempo y su análisis lo llevó a confrontar en la conferencia de prensa

16 de mayo de 2026 0:12 hs
Jorge Bava

Jorge Bava

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Nacional Jorge Bava destacó la "calma" que tuvo su equipo para derrotar este viernes a Montevideo City Torque en partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Intermedio.

"Hicimos un buen partido ante un gran rival, con buenos jugadores, muy bien trabajado hace tiempo, aceitado. Creo que hicimos muy buen primer tiempo, nos fuimos abajo al descanso, pero mantuvimos la calma porque el equipo había mostrado buenas cosas, lo pudimos dar vuelta rápidamente y en líneas generales hicimos un buen partido", dijo Bava en declaraciones a la televisión.

"En el entretiempo les dije que el gol fue una situación aislada, ellos tuvieron un tiro de afuera del área que saca Luis (Mejía) por arriba del travesaño y esa que corrimos tarde la línea para llegar a banda y fue una jugada que no resolvimos bien, pero creo que habíamos generado, tuvimos la pelota, tuvimos duelos por las dos bandas. Quizás nos faltaba llenar mejor el área porque llegábamos con mucha gente y ellos despejaban mucho, pero así y todo hicimos un buen primer tiempo", analizó el entrenador.

Consultado que fue lo que más le gustó del equipo dijo: "La calma que mantuvo el equipo en los momentos adversos, de seguir controlando la pelota, de no volvernos locos, de seguir con el plan que tuvimos hasta lo último, aunque al final se desvirtuó un poco porque el rival cambió y empezó a jugar un poco más directo. Pero el equipo mantuvo la calma a lo largo del partido, llevó el plan a cabo y lo ejecutaron muy bien".

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A Bava no le gustó nada que le dijeran que el partido de esta noche fue similar al que ambos equipos jugaron por el Torneo Apertura donde Nacional ganó 3-2.

"Nada que ver al del Apertura", respondió. "¿Por los goles no?", redobló el periodista. "Goles hay en todos los partidos", agregó Bava. "En el primer tiempo del partido del Apertura nos dominaron en gran parte y lo pudimos dar vuelta. Hoy nos fuimos perdiendo pero el equipo había hecho muy buen primer tiempo".

"Era importante ganar. Lo del otro día había (4-0 a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura) que reafirmarlo hoy que empezaba otro desafío y era importante ganar y más con un rival muy bueno, que estaba por encima de la Anual y ya le pudimos descontar".

Luego corrigió a otro periodista que le dijo que era la primera vez que Nacional ganaba dos partidos seguidos bajo su égida, pero sus dos partidos terminaron con triunfos, ante Cerro Largo 3-0 y contra City Torque 3-2.

"Ahora viene el otro objetivo que tenemos que es la Copa así que esperemos hacer un gran partido porque lo necesitamos, son puntos en casa que tenemos que ganar para seguir con la ilusión de ir a octavos", concluyó.

Nacional juega el miércoles a la 19.00 en el Gran Parque Central ante Universitario por la penúltima fecha del grupo. El mismo se cerrará el martes 26, también de local pero a la hora 21.30 ante Coquimbo Unido.

Para ese partido, Bava dijo que Agustín Rogel "está intensificando, seguramente va a estar a disposición".

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