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Fichaje millonario récord por el uruguayo Rodrigo Zalazar: se confirmó su traspaso a Sporting de Portugal; mirá la cifra que le pagaron a Braga

Es el precio más alto hasta la fecha de un traspaso entre dos clubes portugueses

15 de mayo de 2026 11:30 hs
Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Festejo de Rodrigo Zalazar en el triunfo de Braga ante Cluj

Foto: EFE

Sporting de Portugal anunció este viernes el fichaje del centrocampista internacional uruguayo Rodrigo Zalazar, de Braga, por 30 millones de euros, el precio más alto hasta la fecha de un traspaso entre dos clubes portugueses.

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Sporting informó de que Zalazar firmó un contrato de cinco temporadas, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

Rodrigo Zalazar, de 26 años, llegó a Portugal en 2023 para jugar en el Braga, en el que se convirtió en uno de los jugadores clave gracias a su capacidad técnica, lectura del juego y creatividad en la medular.

Leiria (Portugal), 07/01/2026.- Sporting de Braga's Rodrigo Zalazar celebrates scoring the 0-2 goal during the Portuguese League Cup semi final soccer match between SL Benfica and Sporting de Braga, in Leiria, Portugal, 07 January 2026. EFE/EPA/PAULO CUNH
Rodrigo Zalazar festeja su golazo en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño

Rodrigo Zalazar festeja su golazo en la victoria de Braga ante Benfica de Mouriño

El uruguayo Rodrigo Zalazar volvió a ser elegido mejor centrocampista de la Liga de Portugal por segundo mes consecutivo

Rodrigo Zalazar, reservado por la selección uruguaya para el Mundial 2026, pasará del Braga al Sporting Lisboa, donde será compañero de Maximiliano Araújo

Actualmente está disputando su mejor temporada en suelo luso y registrando las cifras más altas de su carrera, con 23 goles y 8 asistencias.

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Zalazar es internacional con Uruguay, pero nació en Albacete (España), donde su padre, el también internacional celeste José Luis Zalazar, jugó en el Albacete Balompié durante los años 90.

Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio
Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio

Rodrigo Zalazar junto a su pareja y su premio

Fue precisamente en la cantera del Albacete donde comenzó su trayectoria, pasando luego a las categorías inferiores del Málaga.

Posteriormente, se fue al Eintracht de Fráncfort alemán, en el que nunca debutó y encadenó cesiones en el Korona Kielce polaco y los clubes germanos St. Pauli y el Schalke 04, que lo fichó de forma definitiva.

Uruguay vs México / Rodrigo Zalazar
Rodrigo Zalazar

Rodrigo Zalazar

Rodrigo Zalazar fue fundamental en el regreso del Schalke a la Bundesliga y fue contratado de forma definitiva, pero el descenso en la temporada siguiente le llevó a buscar un nuevo destino, por lo que se marchó al Braga por 6 millones de euros.

Su próximo club es el Sporting, en el que será compañero de su compatriota Maxi Araújo.

EFE

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