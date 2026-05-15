Mundial 2026: cuáles son las dos nuevas preguntas que sumó Estados Unidos para sacar la visa

A menos de un mes del inicio del Mundial FIFA 2026 y con los recientes cambios en la política migratoria aplicada por Estados Unidos , uno de los tres países anfitriones del torneo internacional, los hinchas uruguayos y de otras latitudes deberán responder dos nuevas preguntas al momento de encarar las gestiones para obtener la visa de viaje.

Días atrás, el secretario de Estado, Marco Rubio , envió una instrucción a todas las representaciones consulares de la nación norteamericana en el mundo en la que ordena introducir dos incógnitas obligatorias en las entrevistas para obtener el documento de no inmigrante.

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Los solicitantes que quieran gestionar una visa B1 o B2 de no inmigrante para viajar a Estados Unidos deberán indicar si fueron víctimas de algún tipo de maltrato en su país de origen y si temen regresar.

De acuerdo con un reporte del periódico El Tiempo, responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas implicaría, en la práctica, la denegación inmediata del documento, ya que para las autoridades podría evidenciar una intención de permanecer en aquella nación y, eventualmente, solicitar asilo.

Sin embargo, negar cualquier temor de regreso también acarrearía consecuencias: si la persona solicita asilo más adelante, el gobierno podría interpretar que mintió durante la entrevista inicial, lo cual constituiría un fraude migratorio.

image Qué documentos exige Estados Unidos para los hinchas que viajen al Mundial FIFA 2026

La medida apunta especialmente a quienes utilizan visas temporales como vía de ingreso para luego pedir asilo, un mecanismo que la administración republicana considera "abusiva".

¿Qué documentos necesitan los hinchas de Uruguay para viajar al Mundial FIFA 2026?

image Cancillería

La Cancillería uruguaya publicó en abril la guía de sugerencias y previsiones para los hinchas que viajen a uno de los tres países anfritriones del Mundial FIFA 2026.

Con la obligatoriedad de contar con un pasaporte vigente como premisa, las autoridades sugieren también conservar el documento en formato digital y físico mediante una copia escaneada de la cédula de identidad y visa. Asimismo, quienes viajen deberán proteger su billete de viaje, alojamiento o reserva de hotel.

El listado de documentos que necesitan los hinchas de Uruguay para viajar al Mundial FIFA 2026

Quienes viajen a Estados Unidos con un pasaporte uruguayo deberán tramitar una visa de negocios B1 o una visa de turismo B2 . "Se debe recordar que una visa aprobada no garantiza la entrada a ese país", aclaró Cancillería.

En este sentido, el ministerio recomienda el uso de la FIFA PASS , el sistema de programación de citas prioritarias para la obtención del documento.

con un pasaporte uruguayo deberán tramitar una . "Se debe recordar que una visa aprobada no garantiza la entrada a ese país", aclaró Cancillería. En este sentido, el ministerio recomienda el uso de la , el sistema de programación de citas prioritarias para la obtención del documento. El viaje con pasaporte uruguayo hacia Canadá también requerirá visa . Las autorizaciones electrónicas de viaje funcionan solo en casos puntuales, como el de haber obtenido un visado en los últimos diez años o contar con una visa estadounidense válida.

también requerirá . Las autorizaciones electrónicas de viaje funcionan solo en casos puntuales, como el de haber obtenido un visado en los últimos diez años o contar con una visa estadounidense válida. Para viajar a México no se requerirá visa para estadías por turismo que sean menores a 180 días.

Por otra parte, se recomienda la contratación previa al viaje de seguros de asistencia integral que contemple enfermedades preexistentes e incluya traslado sanitario y repatriación en caso de fallecimiento. En cuanto a medicación, se sugiere al viajante que lleve consigo la cantidad suficiente para todo su estadía, en su envase original y con la receta, en lo posible traducida al inglés para evitar inconvenientes.