Los jugadores de la selección uruguaya, y directivos de AUF, que ya tienen el escudo para los trajes que lucirán en el Mundial 2026; mirá las fotos de la diseñadora Gabriela Hearst

Figuras de la selección uruguaya y directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya tienen el escudo con su nombre pronto para lucir en los trajes que confeccionará la reconocida diseñadora Gabriela Hearst para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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A falta de la confirmación oficial de la lista de seleccionados por Marcelo Bielsa, y sin conocerse la nómina de hasta 55 preseleccionados, la modista dio a conocer algunos jugadores que se supone que estarán convocados, quienes ya tienen su nombre junto al pabellón nacional que llevarán los trajes.

Los escudos para los trajes de la selección uruguaya en el Mundial 2026 diseñados por Gabriela Hearst

Los escudos para los trajes de la selección uruguaya en el Mundial 2026 diseñados por Gabriela Hearst

Además de los futbolistas, los directivos que formen parte de la delegación de la AUF en el Mundial también lucirán los diseños de la reconocida uruguaya.

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Entre los miembros de la AUF cuyos nombres se pudieron ver en las fotos aparecen el presidente Ignacio Alonso, Eduardo Ache, Victoria Díaz, Sergio Pérez Lauro, Andrea Lanfranco y Carlos Manta.

Los escudos para los trajes de la selección uruguaya en el Mundial 2026 diseñados por Gabriela Hearst Los escudos para los trajes de la selección uruguaya en el Mundial 2026 diseñados por Gabriela Hearst

En tanto, los jugadores que ya tienen pronto su escudo son Darwin Núñez, Facundo Torres, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Aguirre, Santiago Mele, Agustín Álvarez, José María Giménez y Brian Rodríguez.

Se espera que todos estén en la lista de Bielsa, la que a más tardar debe ser presentada el 2 o 3 de junio.

Los escudos para los trajes de la selección uruguaya en el Mundial 2026 diseñados por Gabriela Hearst Los escudos para los trajes de la selección uruguaya en el Mundial 2026 diseñados por Gabriela Hearst

Uruguay vestirá en el Mundial diseños de Gabriela Hearst

La selección uruguaya acudirá al Mundial de fútbol de 2026 con uniformes a medida confeccionados con lana merino por la diseñadora Gabriela Hearst, una de las embajadoras del lujo sustentable en la moda.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) celebró en sus redes sociales el fichaje de Hearst, una de las diseñadoras latinoamericanas más reconocidas en las pasarelas internacionales.

La uruguaya consideró un honor vestir a las "superestrellas" de la Celeste que competirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en México.

GABRIELA HEARST & AUF (5) Gabriela Hearst y Federico Valverde Clara Cullen

Exdiseñadora de la casa de modas Chloé, Hearst celebró poder confeccionar los trajes con la lana merino uruguaya, una fibra natural de alta calidad.

Consideró el proyecto "una oportunidad para demostrar que los valores uruguayos de calidad, autenticidad e integridad merecen ser exportados al mundo".

Con un banderín de la selección uruguaya en sus manos, Hearst selló su sociedad con el combinado charrúa que dirige el técnico argentino Marcelo Bielsa.

GABRIELA HEARST & AUF Clara Cullen

La uruguaya se ganó un sitial en la élite de la moda con la sustentabilidad como bandera. Sus diseños son elaborados a menudo con materiales sobrantes de temporadas pasadas y también incluye trabajo de mujeres artesanas en sus colecciones.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, celebró que una de sus compatriotas más reconocidas sea la encargada de vestir a la Celeste.

El que lo haga con lana merino "resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo", afirmó.

GABRIELA HEARST & AUF (3) Ignacio Alonso y Gabriela Hearst Clara Cullen

Con 3,5 millones de habitantes, el bicampeón mundial basa su economía en el sector agroexportador y la producción de ganado es su producto estrella.

Liderado por Federico Valverde, capitán del Real Madrid, Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita y completará su andar en el Grupo H con duelos ante Cabo Verde y la poderosa España.