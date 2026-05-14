Peñarol le dedicará este viernes un lugar especial a Fernando Morena en su museo: mirá todas los tesoros que se expondrán

Fernando Morena, gloria de Peñarol , tendrá desde este viernes un lugar especial en el museo de los aurinegros.

A la hora 19.00 de este viernes, Peñarol inaugurará el Espacio Fernando Morena en el museo José Carlos Domínguez que está ubicado en el Palacio Peñarol con puerta de entrada por la calle Cerro Largo.

El museo abre los domingos de 10 a 15. Las entradas cuestan $ 100 y $ 50 para socios, teniendo los menores de 10 años ingreso gratuito. Este viernes la entrada será gratuita para el acto de inauguración.

La grandeza histórica de la figura de Fernando Morena llevó a las actuales autoridades del museo a buscarle un lugar especial.

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Luis Angulo no pudo lograr el gran objetivo que se trazó con su llegada a Peñarol y quedó afuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Así lo contó a Referí Roberto Martínez, quien desde hace seis años preside el museo, desde el fallecimiento de José Carlos Domínguez.

"Para mí Morena es el ídolo máximo de Peñarol, en mi niñez me compraban la camiseta de Peñarol con el 9 de Morena, jugaba al fútbol con amigos con la 9 y es un gran orgullo poder reservarle un espacio en el museo del club, un merecido reconocimiento para lo que fue su inmensa figura", dijo.

Martínez participó del homenaje que ya se le hizo a Morena en el Estadio Campeón del Siglo donde se colocó, en octubre de 2020, una escultura que recuerda su clásico festejo en el estadio Centenario cuando saltaba sobre el portón ubicado entre la platea América y la Ámsterdam.

Desde entonces quedó en contacto con los hijos del goleador histórico de Peñarol, Diego y Rodrigo, con quienes acordó poner en exposición un montón de objetos de enorme valor histórico, pertenecientes a su padre.

Algunos de las reliquias que se pondrán en exhibición serán sus Balones de Oro de 1974, 1975, 1976, 1977 y 1978 por haber sido el goleador del Campeonato Uruguayo, la camiseta que usó en la final de la Copa Libertadores 1982 contra Cobreloa, la medalla de campeón de América con Uruguay de 1983, la medalla de campeón de la Copa Libertadores de 1982, la pelota del gol número 600 de su carrera, el trofeo que recibió por haber sido el mejor jugador del Trofeo Teresa Herrera de 1974 y el zapato con el que hizo el primer gol simbólico en la inauguración del Estadio Campeón del Siglo,

El consejo directivo dio hace un buen tiempo su visto bueno a la iniciativa y el evento fue agendado para este viernes.

Este jueves se supo que Morena lleva cuatro días internado y está a la espera de resultados de controles médicos.

El exfutbolista de 74 años padece desde hace varios años Alzheimer y Peñarol siempre está pendiente de su estado de salud.

Morena fue desde 2011 era director de relaciones institucionales de Peñarol y en junio de 2022, el club votó en consejo directivo pagarle el sueldo de por vida.

Morena es el máximo goleador de la historia de Peñarol con 452 goles, es el máximo anotador del fútbol uruguayo con 350 goles, el mayor anotador de Peñarol en clásicos contra Nacional con 27 anotaciones, y el segundo máximo artillero de la historia de la Copa Libertadores con 37 conquistas.

La imperecedera idolatría del hincha de Peñarol por Fernando Morena, será ahora objeto de un especial homenaje en el corazón del museo del club.