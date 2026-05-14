Fernando Morena, ídolo de Peñarol, está internado desde hace unos días a raíz de la enfermedad neurológica que padece

Fernando Morena , uno de los principales ídolos de Peñarol , está internado en un clínica médica a raíz de la enfermedad que padece desde hace ya un tiempo.

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El exdelantero y goleador carbonero, de 74 años, permanece internado desde hace cuatro días por decisión de su familia.

Así lo confirmó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, este jueves.

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Morena, también extécnico de Peñarol, sufre una enfermedad neurológica degenerativa desde hace algunos años que no le permite trabajar en el club.

Sobre la enfermedad del goleador, Julio César Giménez, compañero de tantas tardes épicas de fútbol, explicó en una charla con Referí lo que vive el exgoleador y la tristeza que le genera: "Me da mucha pena su presente por su enfermedad de Alzheimer".

En junio de 2022 el consejo directivo de Peñarol votó por unanimidad continuar pagándole el sueldo de por vida, “a manera de una pensión de por vida”, según informó un dirigente del club a Referí.

La carrera de Fernando Morena en Peñarol

Con los aurinegros fue campeón uruguayo en siete oportunidades y tiene el récord goleador en el Campeonato Uruguayo, luego de haberse batido a sí mismo y de haber llegado a 36 tantos en el que se jugó en 1978.

20250202 Fernando Morena con la camiseta de Peñarol Fernando Morena con la camiseta de Peñarol FOTO: @OficialCAP

También tiene el récord de haber anotado más goles en un partido en el fútbol uruguayo, cuando el 16 de julio de 1978 le convirtió siete tantos a Huracán Buceo.

Además, es el segundo goleador en la historia de la Copa Libertadores, junto con Pedro Virgilio Rocha, con 37 tantos. El primero es Alberto Spencer con 54.

También es el máximo goleador en la historia del Campeonato Uruguayo con 230 goles, y con la camiseta de Peñarol convirtió 440 tantos.