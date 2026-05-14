Shakira, Madonna, BTS, y con la participación de Chris Martin de Coldplay, estarán en el show del entretiempo de la final del Mundial 2026; mirá más detalles

Shakira , Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

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Chris Martin, líder de la banda Coldplay , está a cargo de la curaduría de este show al estilo del Super Bowl de la NFL, el primero que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa del Mundo de fútbol.

Este jueves, Coldplay compartió el cartel en redes sociales con un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo.

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Shakira, Madonna y BTS darán el histórico primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le dijo Martin a Elmo.

1664897777337.webp Chris Martin tiene una infección pulmonar que obliga a suspender fechas de su gira internacional Instagram @coldplay / @tim_toda

El espectáculo estará producido por Global Citizen, plataforma de lucha contra la pobreza extrema, y contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo.

La primera edición mundialista ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya avanzó en marzo que se preparaban para "el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA".

En ese momento no concretó los artistas participantes ni la duración del espectáculo, que ha despertado temores de que prolongará el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", dijo el dirigente en Instagram.

Madonna Madonna Instagram @madonna

Infantino también dijo que la FIFA planea "tomar" la emblemática plaza Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

El pasado viernes, el organismo rector del fútbol dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales.

En la de Ciudad de México, donde se levantará el telón del certamen el 11 de junio, actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná mientras Katy Perry y Anitta lo harán un día después en Los Ángeles y Alanis Morissette y Michael Bublé en Toronto.

Precedentes en EEUU

Aunque el show del intermedio será una gran novedad en un Mundial, sí existen precedentes en otros grandes torneos de fútbol organizados en Estados Unidos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdxj5drv4x2o BTS llevó el K-pop al gran público occidental con éxitos como Dynamite y Butter. Getty Images

El año pasado se celebró un recital durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA, también en el MetLife Stadium.

El espectáculo, en el que actuó J Balvin, alargó la pausa más allá de los 15 minutos reglamentarios.

En 2024, la final de la Copa América celebrada en Miami también ofreció un recital durante el descanso encabezado por Shakira.

La estrella colombiana lleva vinculada con los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas.

Autora del recordado Waka Waka, himno del Mundial 2010, Shakira actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014.

La semana pasada presentó una canción oficial del Mundial de Norteamérica, titulada "Dai Dai", con un breve vídeo filmado en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

AFP