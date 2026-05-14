Con el uruguayo Matías Viña, River Plate clasificó a las semifinales del Torneo Apertura argentino

River Plate , con la presencia del uruguayo Matías Viña , se hizo fuerte de local y derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura argentino, en donde se medirá el próximo fin de semana a Rosario Central , que eliminó en esta misma instancia a Racing Club de Avellaneda .

Matías Viña fue suplente en el equipo dirigido por el Chacho Coudet , pero a los 33 minutos del primer tiempo Marcos Acuña sintió una molestia producto de una sobrecarga anterior y abandonó el campo de juego, por lo que el uruguayo ingresó en su lugar.

El partido comenzó siendo muy dinámico y con ambos equipos proponiendo , aunque River era quien profundizaba más en ataque y llegaba al área rival con más peligro. No obstante, se notó a Gimnasia que también mostró sus cartas para atacar.

La noche comenzó con una jugada que definió el rumbo del partido. A los 27 minutos del primer tiempo, Marcos Acuña lanzó un pase largo hacia Facundo Colidio , quien se internó por la izquierda, tiró un sombrerito a su marcador y habilitó a Driussi . El delantero recibió dentro del área, controló con la derecha y sacó un zurdazo que pegó en el palo y se clavó en el fondo de la red de Nelson Insfrán .

El segundo tiempo trajo más claridad para el local, que jugó con el resultado a su favor y la desesperación del rival. A los 20 minutos del complemento, Martínez Quarta protagonizó la acción más llamativa de la noche: arrancó desde su propio campo con pelota dominada, avanzó hasta tres cuartos de cancha y descargó a la derecha para Joaquín Freitas y siguió con su carrera.

El juvenil controló sobre la derecha y tiró un centro preciso al punto del penal para el propio Martínez Quarta, que continuó su carrera y cabeceó ante la mala salida de Insfrán para convertir el 2-0.

River Plate River Plate, semifinalista del Torneo Apertura @RiverPlate

Gimnasia, que llegó al Monumental con siete victorias consecutivas desde la llegada de Ariel Pereyra como técnico interino, intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero el arquero Santiago Beltrán respondió con una doble atajada para sostener su arco en cero, y en una de las últimas acciones del partido, el palo le negó el descuento al Lobo.

Entre los dos goles, el partido tuvo una baja sensible para el Millonario: Marcos Acuña salió por una molestia muscular y fue reemplazado por Matías Viña, lo que encendió las alarmas de cara a la selección argentina a menos de un mes del Mundial.

A su vez, antes del inicio del partido, en el calentamiento Gonzalo Montiel había sufrido una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y fue reemplazado por Fabricio Bustos en el lateral derecho.

De esta manera, el próximo sábado River Plate y Rosario Central definirán uno de los finalistas del Torneo Apertura argentino 2026 que se enfrentará al ganador de Belgrano y Argentinos Juniors.