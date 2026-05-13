El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi le ganó al de Diego Forlán: mirá el compacto de Deportivo LSM vs Durazno FC por la Divisional C y el mensaje del "Pistolero"

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, se enfrentó a Durazno FC, que administra Diego Forlán , en el partido por la Divisional C disputado este viernes y que tuvo a las dos figuras de la selección uruguaya frente a frente, pero en sus nuevos roles.

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El partido se jugó en el Palermo y tuvo victoria 1-0 para LSM, el equipo del “Pistolero” que debutó en el fútbol de la AUF el año pasado en la D y que logró el ascenso a la tercera categoría.

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El gol del triunfo lo marcó Gastón Poncet a los 14 minutos.

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Deportivo LSM, que sumó varios refuerzos para esta temporada, jugó con Kevin Larrea; Andrés Pérez, Mario Risso, Matías Bentos y Christian “Keke” Almeida; Santiago Medina, Diego Benítez, Franco Gaimari, Manuel Romero, Rodrigo Pastorini y Poncet.

El DT es Rafael Canovas, quien comenzó su ciclo cuando se inició el proyecto el año pasado en la D.

El 11 de Deportivo LSM ante Durazno FC El 11 de Deportivo LSM ante Durazno FC

En tanto, Durazno FC Iván Cartes; Manuel Vola, Rodrigo Cabrera, Gonzalo Godoy y Ariel Bica; Juan Pablo Hernández, Ignacio Nicolini, el ex Nacional Manuel Monzeglio, Osnel Aldophe, Bruno Scorza y Luis Caicedo.

El entrenador del equipo de Diego Forlán es Manuel Ojalvo.

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El mensaje de Luis Suárez

Tras el triunfo 1-0, Luis Suárez felicitó a sus jugadores en las redes sociales.

“¡Bien todos! ¡Seguimos!”, escribió el Pistolero en Instagram.

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Con la victoria, segunda en dos fechas, Deportivo LSM tiene 6 puntos y es uno de los tres líderes de la Serie B de la C, junto a Artigas y Lito, mientras que Durazno se ubica sexto con tres puntos.

El campeonato está disputando el Torneo Inicial y cuenta con tres series, dos de 10 equipos y una de 9.