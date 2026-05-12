Retoques de Peñarol para el segundo semestre de 2026: puestos a reforzar, contratos que se vencen y el nombre que más suena

Peñarol recuperó la sonrisa al vencer el lunes a Cerro Largo en Melo en el cierre del Torneo Apertura, resultado con el que quedó a cuatro puntos de Racing para empezar a pelear la Tabla Anual, con cinco unidades de ventaja sobre Nacional.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Peñarol encara ahora su debut en el Torneo Intermedio contra Liverpool, el rival que más veces le ganó en el Campeón del Siglo . Jugarán el sábado a la hora 18.30 .

Después el aurinegro deberá ponerse nuevamente el chip de Copa Libertadores para lograr una clasificación a octavos de final que parece ahora milagrosa, luego del empate 1-1 en su visita a Platense , la semana pasada.

Ignacio Ruglio le confirmó a su entorno que no se presentará a las próximas elecciones de Peñarol

El estado de Franco Escobar tras sufrir un golpe en la cabeza con Peñarol ante Cerro Largo: le dieron tres puntos de sutura

Peñarol jugará el jueves de la semana próxima contra Corinthians y el miércoles 27 cerrará su participación contra Independiente Santa Fe. Ambos partidos se jugarán en el Campeón del Siglo desde la hora 21.30.

El aurinegro necesita ganar los seis puntos y que Platense no sume ninguno para poder clasificar a octavos de final.

Más realista es visto puertas adentro del club el objetivo de terminar tercero y pasar a jugar Copa Sudamericana.

Antes de jugar contra Platense, la semana pasada, se tenía que Diego Aguirre podía renunciar si no cumplía el objetivo de clasificar a octavos, tal como hizo desde su regreso al club en 2024 y 2025.

El propio entrenador se encargó de empezar a despejar esa posibilidad desde la conferencia de prensa posterior a ese encuentro donde calificó de que estaba viva la posibilidad de pasar a octavos y donde expresó que jugar la Copa Sudamericana era una "motivación" si la primera meta no se conseguía.

Otra señal que recibió la directiva en las últimas horas ya se empezó a conversar con Aguirre la planificación del segundo semestre y se realizó una primera mirada sobre las altas y bajas que puede tener el plantel de cara a lo que se viene.

El área deportiva que encabeza Marcelo Rodríguez también está muy activo y presente en ese sentido.

También la Comisión de Pases que integran el presidente Ignacio Ruglio, Evaristo González, Fernando Jacobo, Marcelo Solomita y Guillermo Varela.

"Si bien el foco en los últimos días estuvo puesto en lo deportivo por los partidos importantes que se jugaba Peñarol, ya se está mirando al segundo semestre", contó un consejero a Referí.

En tal sentido, Peñarol ya está entablando los primeros contactos con futuros refuerzos pero por los mismos se acelerará una vez que termine la primera parte del año.

Esto será el 7 de junio ya que del Intermedio se jugarán las cuatro primeras fechas y luego habrá un parate de un mes retomándose la actividad el sábado 11 de julio, una semana antes de que termine el Mundial 2026.

"Ya hemos hecho consultas por jugadores", reveló la fuente consultada.

Los dos jugadores que terminan contrato en Peñarol

Cuando termine la primera parte del Intermedio, hay dos jugadores que terminan contrato en Peñarol.

Uno es el capitán Maximiliano Olivera y el otro es el zaguero Emanuel Gularte.

Olivera termina su contrato que se renovó a fines de mayo. Tiene 34 años y esta temporada arrancó con esguince de rodilla y luego sufrió un desgarro. Volvió en bajo nivel ante Platense y Cerro Largo.

De Gularte, por su parte, vence el préstamo que hizo Puebla con el que el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

No juega desde el 21 de marzo tras sufrir un desgarro con desinserción de un músculo. Lleva 12 partidos al margen.

Además, Talleres de Córdoba tiene una cláusula de repesca por el colombiano Luis Angulo. Si quiere llevarse al jugador a mitad de año, deberá pagarle una cifra compensatoria a Peñarol.

El extremo se recupera de dos lesiones musculares consecutivas.

Los puestos que quiere reforzar Peñarol

Para el segundo semestre del año, Peñarol va a reforzar puestos claves.

Un zaguero, un extremo y un mediapunta son las prioridades que puso el entrenador.

La clave pasa por sustituir a jugadores lesionados, como el caso de Leonardo Fernández, operado de ligamentos de la rodilla.

Si bien Peñarol sabe que no puede salir al mercado a encontrar un jugador como Fernández, sí buscará un generador de juego y alguien capaz de alimentar a sus delanteros.

Zaguero se necesitará si Gularte vuelve a Puebla o si Peñarol transfiere a Nahuel Herrera al exterior. El juvenil se recupera de una operación en el hombro.

Para el extremo volverá a estar sobre la mesa el nombre del argentino Nicolás Vallejo, de gran 2025 en Liverpool donde hizo gran sociedad con Abel Hernández.

"Puede ser una opción porque es un jugador de interés para el cuerpo técnico", dijeron a Referí.

Desde que está en León, Vallejo nueve de los 17 partidos de su equipo. De esos nueve encuentros, solo fue titular en cinco.

También se analizará la situación de Eric Remedi quien sufrió episodios de pérdida de equilibrio y es una pieza clave del mediocampo.

El período de pases para Peñarol ya está en marcha.