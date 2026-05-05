Peñarol en la cornisa: el ultimátum silencioso de Diego Aguirre dependiendo del resultado ante Platense por Copa Libertadores, y la postura de Ignacio Ruglio

Diego Aguirre no es un nombre más en la historia de Peñarol . Su figura trasciende la de un simple director técnico; es el héroe de la quinta Copa Libertadores como jugador y el estratega que devolvió al club a una final continental en 2011. Esa espalda ancha le permitió navegar aguas que, para cualquier otro entrenador, habrían sido terminales hace tiempo.

Sin embargo, el fútbol es un devorador de idolatrías cuando los resultados se ausentan. La actualidad del equipo es preocupante: siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un saldo de cuatro derrotas y tres empates.

Esta anemia de triunfos erosionó la confianza del entorno y colocó al equipo en una situación de vulnerabilidad extrema tanto en el plano local como en el internacional.

El calendario le pone a Diego Aguirre un desafío de máxima tensión este jueves. Peñarol visita a Platense en Buenos Aires con la obligación imperiosa de sumar de a tres. En condiciones normales, le puede ganar perfectamente. Pero el plantel no llega bien, ni futbolística, ni anímicamente.

El Colo Ramírez sigue de racha en Newell's Old Boys: mirá el gol que le marcó a Vélez por el Torneo Apertura de Argentina

Arrasador comienzo de Náutico que ganó sus primeros cuatro partidos y es líder del Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Una derrota no solo profundizaría la crisis estadística, sino que dejaría al conjunto carbonero prácticamente sin margen de maniobra en su grupo de la Copa Libertadores.

Para Peñarol, la copa es el gran anhelo y el termómetro que mide el éxito de cualquier gestión. Ganar en Argentina es la única vía para mantener las chances intactas y llegar con aire a los cierres de local en el Estadio Campeón del Siglo.

El partido se presenta como un punto de inflexión: es el trampolín hacia la recuperación o el precipicio definitivo para un ciclo que parecía blindado por la historia.

El factor ético del técnico

Lo que hace más complejo este escenario es la postura del propio Diego Aguirre. Según la información a la que accedió Referí que circula en el entorno carbonero, el técnico está dispuesto a dar un paso al costado por iniciativa propia si el resultado ante Platense es adverso.

Se trata de un gesto de honestidad deportiva poco frecuente; Aguirre entiende que su figura es demasiado grande para transformarse en un peso para la institución.

Sin que la dirigencia se lo exija, él mismo marcaría el final de su etapa para liberar al club de la carga de tener que cesar a un ídolo.

Esta decisión, si bien alguno trata de negarla, demuestra que para Aguirre, el bienestar de Peñarol está por encima de sus contratos o sus ambiciones personales, como también que se dio cuenta que será muy difícil poder recobrar la confianza que hasta ahora, antes de Platense, han perdido los jugadores.

El plan de resistencia de Ignacio Ruglio

En la otra vereda, la postura dirigencial es diametralmente opuesta. El presidente Ignacio Ruglio tiene decidido que, incluso si Diego Aguirre presenta la renuncia en el vestuario de Vicente López, no se la aceptará de inmediato.

El plan del titular del club -siempre y cuando el DT dé un paso al costado este jueves- es pedirle al entrenador que continúe al menos hasta finalizar la fase de grupos de la Libertadores.

La lógica de Ruglio es pragmática: quedarían dos partidos fundamentales en el Estadio Campeón del Siglo y entiende que nadie mejor que Aguirre para gestionar la presión de esos encuentros.

Según pudo saber Referí, el presidente busca evitar un vacío de poder en medio de la competencia y confía en que el factor localía pueda torcer el rumbo.

Así, el futuro de Peñarol oscila entre la renuncia por honor de un ídolo (obviamente, sin la ayuda de los resultados y de la actualidad deportiva y de confianza del plantel) y el pedido de permanencia de un consejo directivo que se niega a soltarle la mano a su referente más emblemático.