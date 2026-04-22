Mirá cuánto pagó Peñarol por el costo total de la operación de la rotura de ligamentos de Leonardo Fernández

Peñarol perdió a su mejor figura, Leonardo Fernández, tras una fortísima entrada de Víctor Martínez, zaguero de Independiente Santa Fe, en lo que fue el inicio de esta edición de la Copa Libertadores de América y el futbolista ya fue operado en Madrid.

Lo operó el Dr. Manuel Leyes este martes, una eminencia que ya intervino a Nahuel Herrera hace menos de un mes del hombro derecho, y que hizo lo propio con las rodillas de Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, y también a Luis Suárez de su rodilla derecha.

Leonardo Fernández volvió este miércoles a la clínica de Madrid en la que fue operado, para que le realizaran las primeras curaciones tras el éxito de su operación.

El futbolista carbonero se encuentra acompañado del dirigente Marcelo Solomita y de su representante Jorge Chijane.

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El costo de la operación de Leonardo Fernández

Peñarol no solo tendrá un impacto deportivo con la ausencia de seis a ocho meses de Leonardo Fernández de las canchas.

También, sin dudas, repercutirá en lo económico, ya que cuando firmó un millonario contrato para lo que es el fútbol uruguayo, con este jugador, no sumó una cláusula de un seguro médico por intervenciones importantes.

Peñarol realizó una apuesta sin precedentes al concretar la compra de Leonardo Fernández, comprometiéndose a un pago de US$ 15.000.000 a abonar en tres años.

Más allá de ello, al no tener seguro, el club debió afrontar todos los costos de la operación de Leonardo Fernández, como ocurrió, obviamente con todos sus futbolistas que debieron intervenirse.

Según informó una fuente del club a Referí, teniendo en cuenta el costo del pasaje de ida y vuelta en avión a Madrid, la estadía de 10 días en dicha ciudad para que comience a recuperarse haciendo fisioterapia antes de su regreso a Uruguay, y el costo de la intervención quirúrgica, Peñarol debe abonar unos US$ 37.000.

Cabe aclarar que en este monto no se tiene en cuenta ni el viaje ni la estadía del dirigente Marcelo Solomita, quien se pagó todo de su bolsillo, según precisó la citada fuente.