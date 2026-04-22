Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Mirá cuánto pagó Peñarol por el costo total de la operación de la rotura de ligamentos de Leonardo Fernández

El media punta aurinegro ya salió de la clínica tras su intervención quirúrgica, y regresó este miércoles para que le revisaran la herida en un procedimiento habitual

22 de abril de 2026 16:53 hs
Kilian Toscano y Leonardo Fernández&nbsp;

Kilian Toscano y Leonardo Fernández 

Foto: AFP

Peñarol perdió a su mejor figura, Leonardo Fernández, tras una fortísima entrada de Víctor Martínez, zaguero de Independiente Santa Fe, en lo que fue el inicio de esta edición de la Copa Libertadores de América y el futbolista ya fue operado en Madrid.

Leonardo Fernández volvió este miércoles a la clínica de Madrid en la que fue operado, para que le realizaran las primeras curaciones tras el éxito de su operación.

El futbolista carbonero se encuentra acompañado del dirigente Marcelo Solomita y de su representante Jorge Chijane.

Pese a todas las malas, la muy buena noticia que recibió este miércoles Diego Aguirre en Peñarol

"Estoy muy emocionada": la medallista uruguaya Julia Paternain vuelve a correr este fin de semana en la Maratón de Londres, la que siempre soñó y de la que tiene un muy buen recuerdo con podio

El costo de la operación de Leonardo Fernández

Peñarol no solo tendrá un impacto deportivo con la ausencia de seis a ocho meses de Leonardo Fernández de las canchas.

También, sin dudas, repercutirá en lo económico, ya que cuando firmó un millonario contrato para lo que es el fútbol uruguayo, con este jugador, no sumó una cláusula de un seguro médico por intervenciones importantes.

Peñarol realizó una apuesta sin precedentes al concretar la compra de Leonardo Fernández, comprometiéndose a un pago de US$ 15.000.000 a abonar en tres años.

Más allá de ello, al no tener seguro, el club debió afrontar todos los costos de la operación de Leonardo Fernández, como ocurrió, obviamente con todos sus futbolistas que debieron intervenirse.

Según informó una fuente del club a Referí, teniendo en cuenta el costo del pasaje de ida y vuelta en avión a Madrid, la estadía de 10 días en dicha ciudad para que comience a recuperarse haciendo fisioterapia antes de su regreso a Uruguay, y el costo de la intervención quirúrgica, Peñarol debe abonar unos US$ 37.000.

Cabe aclarar que en este monto no se tiene en cuenta ni el viaje ni la estadía del dirigente Marcelo Solomita, quien se pagó todo de su bolsillo, según precisó la citada fuente.

Las más leídas

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras la victoria de Real Madrid 2-1 ante Deportivo Alavés por LaLiga de España

El tremendo choque de Federico Valverde en Real Madrid que hizo temblar a todos los uruguayos pensando en el Mundial 2026; mirá el video

Llamado laboral de Tottenham de Rodrigo Bentancur, que busca un profesional para zafar del descenso en la Premier League; mirá el aviso clasificado

"Estoy muy emocionada": la medallista uruguaya Julia Paternain vuelve a correr este fin de semana en la Maratón de Londres, la que siempre soñó y de la que tiene un muy buen recuerdo con podio

Temas

Peñarol Leonardo Fernández rotura de ligamentos Marcelo Solomita

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos