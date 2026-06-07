"Tengo contrato, hice 40 goles y me venís a echar a mí": los entretelones de la charla entre Jorge Bava y el Diente López y el enorme esfuerzo que deberá asumir ahora la directiva de Nacional

El delantero de Nacional Nicolás López se mostró sorprendido y dolido luego de que el entrenador Jorge Bava le comunicara el sábado por la noche de que no contará con él de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

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Después del triunfo ante Juventud , por la cuarta fecha del grupo B del Torneo Intermedio, Bava se acercó a varios jugadores que volvían en el ómnibus rumbo a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para tener una charla mano a mano con ellos.

En el chalet de Los Céspedes, el entrenador fue de frente con López y le dijo que no piensa contar con sus servicios para lo que se viene: la definición del Torneo Intermedio, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

Las explicaciones de Bava apuntaron a lo deportivo y al cambio que pretende imprimirle al equipo de cara al segundo semestre de 2026.

Jorge Bava contó cómo fue hablar con el Diente López para decirle que no sigue en Nacional, y que lo que más le dolió fue decírselo a Gonzalo Carneiro; oficializó todos los que no siguen

Sorpresa en Nacional: Jorge Bava le comunicó al Diente López que no sigue pese a que él quería continuar; las otras bajas para el segundo semestre tricolor

"¿Vos sabés que tengo contrato?", le dijo López, según pudo saber Referí, cuyo vinculo con Nacional se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

"¿Qué va a pasar en la pretemporada?", preguntó.

El entrenador le respondió que solo va a llevar a los jugadores con los que piensa contar.

Los tricolores harán pretemporada en Solanas.

"¿Vos sabés que yo tengo 800 lucas para cobrar acá? ¿Me las pensás pagar vos?", volvió a preguntar López, muy molesto.

"Ese es un tema que tendrás que arreglar con los dirigentes", le contestó Bava.

"Hice 40 goles y me venís a echar a mí", agregó el futbolista, muy dolido.

López, quien retornó a Nacional a mediados de 2024, marcó 39 goles y dio 14 asistencias en 76 partidos.

El jugador valorará ahora cualquier tipo de oferta, pero antes piensa resolver su situación económica en Nacional.

El delantero de 32 años ve como una de las posibilidades quedarse seis meses parado en Nacional para que el club le cumpla el contrato que está firmado. Si se plantea el escenario de una rescisión contractual, en principio, no tiene ánimo alguno de resignar nada de dinero.

Sus compañeros de equipo recibieron la noticia con hondo pesar ya que el Diente es muy querido por el resto del plantel y es uno de los referentes del mismo.

El colombiano Jhon Guzmán, el argentino Mauricio Vera, Juan de Dios Pintado, Gonzalo Carneiro, el golero Ignacio Suárez y Exequiel Mereles son los otros jugadores con los que no Bava no contará más.

Carneiro y Mereles, al igual que López, son jugadores de Pablo Bentancur, cuya relación con el vicepresidente Flavio Perchman está cortada, y el diálogo con la directiva pasa por otros directivos, como Alex Saúl.

A algunos se los comunicó antes del partido. A otros después del mismo.

Hubo una situación que cayó muy mal dentro del plantel y fue la de Juan de Dios Pintado.

El lateral estaba cambiado cuando recibió la llamada de su representante para decirle que Bava no iba a contar más con él. Ante Juventud se quedó en el banco de suplentes y no entró.