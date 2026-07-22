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La bandera de las "Malvinas son argentinas" en el Gran Parque Central: jugadores de Tigre la exhibieron luego de ganarle a Nacional por la Copa Sudamericana

Mientras celebraban el triunfo frente a sus hinchas en el campo de juego, futbolistas del equipo visitante exhibieron la bandera con el mensaje

22 de julio de 2026 8:38 hs

La bandera que exhibieron jugadores de Tigre luego de ganarle a Nacional

Luego del triunfo 3-0 de Tigre ante Nacional de este martes en el Gran Parque Central por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, jugadores del equipo argentino exhibieron una bandera referente a las Islas Malvinas.

Mientras celebraban el triunfo frente a sus hinchas en el campo de juego, futbolistas del equipo visitante exhibieron el lienzo con la leyenda “las Malvinas son argentinas”.

La bandera que exhibieron jugadores de Tigre luego de ganarle a Nacional

La bandera que exhibieron jugadores de Tigre luego de ganarle a Nacional

Se trató de una bandera muy parecida a la que la selección argentina exhibió en el Mundial 2026 luego de ganarle a Inglaterra, su histórico rival y al que enfrentaron en el conflicto bélico de 1982, con una tela blanca y letras negras.

“Y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, cantaron los hinchas de Tigre al ver como sus futbolistas desplegaban la bandera en la cancha del Gran Parque Central.

El particular homenaje de Tigre, en el Gran Parque Central, a la selección argentina por su actuación en el Mundial 2026

La chicana mundialista con la que Nacional recibió a la hinchada de Tigre en el Gran Parque Central que explotó en redes, y la respuesta del club argentino

Por esa exhibición, el club argentino queda expuesto a una posible sanción por parte de la Conmebol.

Pancarta de apoyo a la selección argentina

Como informó Referí, los futbolistas del equipo visitante ya habían mostrado en el entretiempo del partido una pancarta de apoyo a la selección argentina tras perder el domingo la final del Mundial 2026 ante España.

"Campeones son los que nunca se rinden. Gracias selección", decía la pancarta que tenía una bandera de Argentina y el escudo de Tigre.

El homenaje de Tigre a Argentina

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