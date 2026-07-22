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"Ponía el corazón en cada causa": murió la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, Nathali Muniz

"El Frente Amplio de Canelones pierde a una compañera de todas las horas", lamentó la fuerza política en un comunicado

22 de julio de 2026 9:34 hs
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La presidenta de la Junta Departamental de Canelones, Nathali Muniz, falleció en las últimas horas, según informó el Frente Amplio de Canelones. La dirigente frenteamplista atravesaba una enfermedad desde hacía varios meses.

A través de un comunicado, el Ejecutivo Departamental del Frente Amplio expresó su pesar por el fallecimiento de la presidenta del Legislativo canario.

"El Frente Amplio de Canelones pierde a una compañera de todas las horas, militante social y política, una luchadora que ponía el corazón en cada causa y por sobre todo una gran madre", señaló la fuerza política.

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El comunicado también hizo llegar las condolencias a la familia de Muniz y, en particular, a sus hijos.

Su mensaje al asumir la presidencia

Muniz había asumido la presidencia de la Junta Departamental con el objetivo de profundizar el trabajo coordinado con la Intendencia de Canelones.

En ese momento destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre ambos organismos para impulsar el desarrollo del departamento.

"Los aportes que nos brindan son muy interesantes y queremos profundizar esto, que se siga trabajando de esta manera: esa sinergia que hace que, fundamentalmente, las cosas salgan y que el desarrollo de Canelones cada vez sea mejor, en beneficio de los vecinos y las vecinas", expresó al asumir el cargo.

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