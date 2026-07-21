Juan Ramón Carrasco pidió disculpas públicas por su "frase totalmente fuera de lugar" hacia Sofía Romano

El director técnico y exfutbolista Juan Ramón Carrasco pidió disculpas públicas a Sofía Romano por haber pronunciado una " frase totalmente fuera de lugar " en la emisión del programa Llenos de mística de El Observador streaming el domingo pasado.

Durante la transmisión, Carrasco tuvo un comentario inapropiado hacia Romano, que integra el panel de Llenos de Mística junto a Ana Inés Martínez, Rafael Cotelo, bajo la conducción de Alejandro Fantino.

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"Quiero disculparme públicamente por lo que dije este domingo en el programa de El Observador donde dije una frase totalmente fuera de lugar con la que ofendí a una mujer y a todas las mujeres que estaban mirando el programa", señaló el técnico en el video.

También dijo sentir "vergüenza" por la forma en la que se dirigió a Romano.

"Así que quiero pedirle disculpas especialmente a Sofía, a Ana Inés, a Rafa Cotelo, a Fantino, que estaba con un tema delicado de su mamá. Y camino a casa ya me sentía mal. Y, al ver a mi señora y a mis hijas, me di cuenta del daño que causé. Son comentarios de otra época y seguramente lo estoy trabajando para no repetir algo así. Así que reitero mis disculpas", concluye en el video.

Tras la emisión del programa, El Observador emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y el respaldo hacia Romano.

Lo que dijo Sofía Romano

Luego del episodio, Romano se refirió a lo ocurrido durante la transmisión de Segunda mañana, programa que conduce en La Diaria radio y que luego compartió en sus redes sociales.

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"Un hombre se fue por las ramas hasta que se le fue la moto", resumió la periodista, que dijo que no ahondaría en detalles de lo ocurrido porque se trató de un episodio "sintomático" de la violencia de género.

"Reflexionemos ante estas modalidades naturalizadas. Marquémoslas cuando suceden, a pesar del costo. No nos culpabilicemos por quebrar el ambiente, porque el ambiente ya está quebrado. No seamos condescendientes cuando algo que escuchamos nos hace ruido. Aunque el agravio no sea directo ni personal. Y cuando es directo y personal, levantá la voz. Porque no es contigo, es con todas", dijo.