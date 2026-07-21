"Se está haciendo un escarnio público de esto": Antonio Maeso renunció al aire a Buscadores tras su agravio a Daniela Bouret

Antonio Maeso renunció este martes a Buscadores y adelantó que se retirará de los medios de comunicación, luego de que se divulgara un clip de una edición del ciclo emitido en Canal 5 en el que tuvo un comentario agraviante contra su compañera Daniela Bouret .

Luego del partido entre Argentina e Inglaterra, el pasado jueves, comenzó una discusión en torno al vínculo entre la política y el fútbol. El debate fue escalando hasta que Maeso le dijo a la panelista: “ ¿Cómo hace para hablar en su casa? ¿No la agarran a patadas? ¿No le pegan a usted? ¿No le pegan para decirle callate? ”.

"Qué tolerante que sos, qué demócrata que sos" , respondió Bouret y él respondió entonces con otra pregunta: ¿Usted es así en todos lados? ¿Es así en todos lados?. "No querés saber cómo soy", cerró ella.

El intercambio fue viralizado en las últimas horas y los comentarios de Maeso fueron repudiados en redes sociales y señalados por organizaciones como la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), que consideró de "extrema gravedad" las expresiones realizadas por el panelista y señaló su carácter "misógino" .

"Cuando desde un medio de comunicación se banaliza la violencia o se recurre al agravio bajo la apariencia de una broma, de un tono de confianza o de un intercambio coloquial, se contribuye a naturalizar formas de violencia que nuestra sociedad tiene el deber de prevenir y erradicar", expresa el comunicado.

Maeso: "No voy a participar más de este programa, tampoco voy a participar más de los medios"

Minutos después del inicio del programa de este martes, del que no participa Bouret, Maeso tomó la palabra para referirse al episodio. "El jueves pasado se generó un contexto difícil para mí, porque en un ambiente de broma o de diversión tuve un exabrupto con Daniela. En el momento ninguno nos dimos cuenta de que lo era, yo tampoco. Tengo que aprender que hay bromas que no se hacen más, hay situaciones que tengo que cuidar", sostuvo.

El panelista reiteró durante los diez minutos en los que se extendió su descargo que reconoce que cometió un error y reiteró que se trató de una situación "puntual". "No es mi modalidad ni mi forma de ser, el que me conoce sabe que no soy así. Un exabrupto que no correspondía".

Maeso expresó que le pidió disculpas personalmente a Daniela Bouret y durante la transmisión las extendió, también, a su marido y su hijo.

"Se está haciendo un escarnio público de esto. Los que estamos en los medios tenemos que aceptar que estamos expuestos a esto, por eso digo que todavía tengo que aprender. Decir algunas cosas hoy por hoy no está bien. Nunca estuvieron bien, hoy mucho menos y cuando alguien comete un error ahí están todos para hacértelo ver", dijo el panelista y agradeció especialmente a los legisladores que se comunicaron para "solidarizarse por este escarnio".

Maeso además destacó que el "exabrupto" llegó a "niveles políticos". "Estoy arrepentido de haberme extralimitado, en un contexto que era diferente al que muestran las ediciones; pero no estoy acostumbrado a que muestren una foto de mi casamiento en las redes diciendo que soy de la derecha violenta", sostuvo.

Entonces, el panelista comunicó al aire su renuncia: "Yo vengo al programa para distraerme y para divertirme. A partir de esta situación ni me divierto ni me distraigo. Entonces, ya habiendo pedido disculpas a quien tenía que pedirlas y habiendo asumido el error, con mi familia hemos decidido que a partir de ahora no voy a participar más de este programa, tampoco voy a participar más de los medios".

Luego del descargo del panelista, Fernando Vilar tomó la palabra. "Lo conozco a Antonio desde hace muchísimo tiempo y no es capaz de pegarle ni a alguno de los perros que tiene en su casa" y le pidió a la audiencia que "no se lleve esa imagen" del panelista. "Nunca le pegó a nadie, nunca le pegó a su hija. Estuvo muy mal esa imagen que trasuntó".

El conductor del programa contó que cuando vio el intercambio, lo tomó "como lo que era": "parte de un show".

"El tema es que desde hace un tiempo las cosas que se dicen quedan grabadas y cada cual hace provecho de lo que quiere de eso que queda grabado", sostuvo Vilar.

El conductor entonces se refirió al alcance al que llegó el episodio. "A mí me llamó mucho la trascendencia y la visibilidad pública que tuvo. Un comunicado del Frente Amplio, un comunicado del Secan, un comunicado de APU", dijo Vilar y agregó: "Hay algunas cosas que tal vez merecerían más exposición publica y no la tienen. Sin quitarle el viso de seriedad que tuvo esa partecita del show".

"Me equivoqué, pero tengo que tomarme mi espacio de reflexión", concluyó Maeso.