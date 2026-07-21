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Cura colombiano pretendía cobrar créditos de Conexión Ganadera como damnificado pero fue rechazado y se determinó que debe US$ 132 mil

El síndico Alfredo Ciavattone no accedió a la solicitud; César Buitrago fue denunciado por su posible participación en un delito de lavado de activos por abogados de los damnificados

21 de julio de 2026 16:33 hs
Fachada del escritorio de Gustavo Basso en Florida. Archivo

Fachada del escritorio de Gustavo Basso en Florida. Archivo

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El síndico del concurso de Conexión Ganadera Alfredo Ciavattone rechazó el crédito que el cura colombiano de Florida César Buitrago pretendía cobrar como daminificado de la empresa por una inversión ganadera que había hecho.

El síndico considero que no le correspondía cobrar como damnificado, porque en junio de 2020 Conexión Ganadera le entregó US$ 260 mil y Buitrago mantiene una deuda de más de US$ 132 mil con la empresa. "De acuerdo a lo expresado, no existiría un crédito a su favor, sino uno a favor de la concursada por USD 132.940", señala el escrito al que accedió El Observador.

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Los denunciantes reseñaron que el 2 de junio de 2020, el presbítero Buitrago adquirió la propiedad de cuatro apartamentos (las unidades 019, 020, 021 y 022) en Minas con el dinero que le había entregado Conexión Ganadera, es decir, los US$ 260 mil.

La denuncia se basó en un informe que la Secretaría Antilavado entregó a la fiscalía en el que advierte esa operación como sospechosa de lavado y señala que el precio "se pagó con cheque cruzado diferido no a la orden del Banco Scotiabank emitido el 1/06/2020 por Conexión Ganadera".

Las viviendas adquiridas fueron construidas por Lerosur S.A. (razón social correspondiente a Basso), con domicilio en la calle Rodó de Florida, que funcionaba desde julio de 2015, con el giro de “propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales” y que desde enero de 2016 pasó a registrarse en el rubro “construcción de obras de arquitectura”, actividad que se mantiene vigente hasta la fecha.

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