Conexión Ganadera: Daniela Cabral será conducida a Fiscalía a ampliar su declaración la semana próxima

La exsocia de Conexión Ganadera y viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, será conducida a declarar a la Fiscalía el 31 de julio para ampliar su declaración, dijeron fuentes del caso a El Observador. Será interrogada sobre varios hechos nuevos que se han sumado en el año que lleva cumpliendo prisión domiciliaria, imputada por estafa. Se aguarda que luego el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez pida a la Justicia la ampliación de su imputación, probablemente con prisión.

El fiscal Rodríguez, que actualmente se encuentra en la etapa de indagar a otros tomadores de ganado, tenía previsto citar a Cabral para interrogarla sobre el rol de Don Coraje, un establecimiento en Florida, que figuraba como tomador de ganado de Conexión en algunos contratos.

Por ese tema los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia, en representación de damnificados, sumaron una denuncia en la que señalaron que Cabral recibió más de US$ 6,7 millones por 127 contratos.

Conexión Ganadera: verificación de créditos confirmó un pasivo de US$ 387 millones y un activo de US$115 millones

Los denunciantes afirmaron que según los contratos y lo relevado por el Ministerio de Ganadería, faltarían más de 10.000 animales derivados de estos contratos, aunque la sumatoria de todos los contratos arrojaría un resultado cercano a los 13.000. También afirmaron que la plata aportada por los clientes no aparece como tampoco se conoce donde está el ganado bajo titularidad registral.

De los reportes del SNIG surge que tenía 92 animales en 2018, 88 en 2019, 19 en 2020 y 9 en 2021, y no hay datos de años posteriores.

Los denunciantes pidieron que se indague a Cabral por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, sin perjuicio de otros tipos penales. Afirmaron que actuó como socia de la administradora (Conexión Ganadera) por un lado y del otro, “como tomadora durante un periodo superior a diez años asumiendo obligaciones por aproximadamente US$ 6,7 millones bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos ni cuenta con animales suficientes en base a la auditoría realizada por el MGAP”.

A esa denuncia se sumó otra del Banco República (BROU) contra Cabral debido a que garantizó un préstamo superior al US$ 1 millón con animales inexistentes.

Por un hecho similar, al titular de Pasfer Maximiliano Rodríguez, la justicia le amplió la imputación a nuevos delitos de apropiación indebida, ya que había transferido la propiedad de ganado que desapareció, a fideicomisos garantizados por los bancos BROU, BBVA y Scotiabank.

Antes de interrogarla el fiscal estaba esperando una ampliación de información que solicitó al MGAP sobre el destino de animales que estaban en Don Coraje.

En el ámbito del concurso el juez Leonardo Méndez declaró el concurso necesario de Don Coraje y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno confirmó ese fallo.

El tribunal afirmó que ella ejercía una actividad empresaria de intermediación comercial de ganado, utilizando a "Don Coraje Sociedad Civil" como una "pantalla societaria" o "nébula social" para obligarse personalmente.

Los otros tomadores indagados

En el mes de junio declararon los titulares de otras empresas que también figuran en contratos como tomadoras de ganado como el caso de Larregui y Agneau. Los responsables de las empresas quedaron en entregar información sobre el ganado que tenían a su cuidado.

En las próximas semanas declararán los titulares de MCO Agro y El Alfalfar.